El documento poco conocido que muestra qué pidió Cisneros a la Primera Junta tras la Revolución de Mayo

Cada 25 de mayo , la historia argentina vuelve sobre los nombres que encabezaron la Revolución de Mayo y, con ella, la ruptura con la dominación virreinal y el saqueo colonial que España sostuvo durante siglos en este lado del continente. Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli suelen ocupar el centro del relato, junto con las jornadas del Cabildo Abierto y la formación de la Primera Junta. Aunque los vencedores suelen ordenar el relato, los documentos a veces conservan escenas menos heroicas y más incómodas. Una de ellas aparece en una carta preservada por el Archivo General de la Nación Argentina, enviada por el propio Baltasar Hidalgo de Cisneros a la Primera Junta del Gobierno Patrio el 29 de mayo de 1810, apenas cuatro días después de haber sido desplazado del poder.

En esa nota, el exvirrey no discute abiertamente la nueva autoridad, sino que pide que le aclaren cuál sería su situación a partir de entonces.

El texto, identificado dentro de Documentos Escritos, Sala X–24–4–14, deja ver la incomodidad de Cisneros en esos primeros días posteriores a la Revolución de Mayo. En la nota, recuerda que en el oficio dirigido al Cabildo en la noche del 24 de mayo se había indicado que debían conservarse "las preeminencias del empleo de Virrey", aunque él ya se había separado del cargo por "las circunstancias ocurridas".

El documento muestra el pedido que hizo Baltasar Hidalgo de Cisneros pocos días después de la Revolución de Mayo.

Lo llamativo del documento es el tono. Cisneros no aparece como una figura que todavía controla la situación, sino como un funcionario desplazado que necesita instrucciones. Por eso solicita que la Primera Junta le detalle "el sentido literal" al que debía ajustar su conducta, con el objetivo de no excederse de las intenciones del nuevo gobierno y evitar que el público formara “errados conceptos” sobre sus acciones .

La carta termina con la fórmula de la época: “Dios guíe a V.E. Buenos Aires 29 de Mayo de 1810”. Luego aparece la firma de Balthasar Hidalgo Cisneros. En concreto: el exvirrey quería saber qué honores, trato y beneficios conservaría después de la Revolución de Mayo.

El documento difundido por el Archivo General de la Nación Argentina fue presentado como "Nota de Baltasar Hidalgo de Cisneros a la Primera Junta del Gobierno Patrio, solicitando le indiquen su situación laboral, 29 de mayo de 1810".

La carta completa tras la Revolución de Mayo

"Aunque en el oficio pasado por esa Junta de Gobierno en su primer Acta que presidí, al Excelentísimo Cabildo en la noche del 24 del corriente, es que renunciando toda ella por los motivos que se expresaron, se les decía tuviera entendido se me debían conservar las preeminencias del empleo de Virrey, del que, por las circunstancias ocurridas me he separado, y aunque no me sean desconocidas en el orden regular que siempre se ha observado, espero sin embargo para no excederme un punto de las intenciones de la Junta, se sirva detallarme el sentido literal a que deba arreglar mi conducta en esta parte, evitando de este modo el que el Público forme de ella errados conceptos".

Dios guíe a V.E. Buenos Aires 29 de Mayo de 1810

Excelentísimo Señor

Balthasar Hidalgo Cisneros”

La respuesta de los miembros de la Primera Junta

"29 de mayo 1810

Contéstese a S.E. avisándole que se le guardarán todos los honores, distinciones y privilegios correspondientes según las leyes y ordenanzas a su actual graduación y empleo, y que le tratarán con la mayor brevedad de asignarle una dotación competente a su elevado carácter.

Firman miembros de la Junta de Gobierno".