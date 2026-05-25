Índice "Patrio": cuánto cuesta la docena de churros para celebrar este 25 de Mayo

Los churros argentinos vuelven a ocupar un lugar central en las mesas del 25 de Mayo, una de las fechas patrias más tradicionales del país.

Ya sea acompañados por una taza de chocolate caliente, en reuniones familiares, ferias barriales o bares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, el clásico de masa crocante y relleno generoso se mantiene como uno de los consumos más elegidos durante la jornada.

Con la llegada de las primeras temperaturas frías y el feriado por el Día de la Revolución de Mayo, la demanda de churros se dispara y también quedan en evidencia los aumentos de precios respecto al año pasado.

Según el barrio, la fama del local y las variedades elegidas (como dulce de leche, crema pastelera o chocolate), los valores registran subas de hasta el 50% en algunas de las churrerías porteñas más emblemáticas.

Fábrica de Churros Olleros

En la Fábrica de Churros Olleros (Olleros 4167), ubicada en el barrio de Chacarita y famoso por ser un lugar frecuentado por Diego Armando Maradona, la docena de churros simples se encuentra a $12.000, mientras que la docena de churros rellenos con dulce de leche, crema pastelera o chocolate se consigue a $14.400.

Además, si se prefiere la opción de los churros bañados con chocolate y rellenos, la unidad está a $2.800.

Fábrica de churros olleros infografía Pablo Lakatos / MDZ

Esto representa un aumento del 42,8% en el caso de la docena de churros simples y del 50% para la docena de churros rellenos, con respecto al año anterior en la misma época, en la que la docena de churros simples estaba $8.400, mientras que la docena de churros rellenos con dulce de leche o crema pastelera tenía un precio de $9.600.

El aviso de la modificación de los precios fue compartido el 20 de enero en una publicación a sus seguidores en sus redes en la que la Fábrica de Churros afirmó que se vieron obligados a modificar los precios que mantenían desde Agosto 2025.

la fabrica de churros olleros Instagram: @churros_olleros

Bar Notable La Giralda

Por otro lado, en el tradicional bar notable La Giralda, ubicado en la zona de Tribunales y reconocido desde 1930 por su histórico chocolate con churros sobre la Avenida Corrientes, la docena de churros para llevar pasó a costar $18.000 en 2026, mientras que la opción de churros bañados trepó a $24.000.

Además, el clásico chocolate con churros se consigue a $15.000.

la Giralda churros infografía Pablo Lakatos / MDZ

Esto representa un aumento del 28,5% en el caso de la docena de churros para llevar, que el año pasado costaba $14.000, y de un 33,3% para los churros bañados, que anteriormente tenían un valor de $18.000.

En tanto, el chocolate con churros registró una suba del 25%, ya que en 2025 costaba $12.000.

la giralda churros Instagram: @lagiralda1453

El Topo

A su vez, la tradicional churrería El Topo, originaria de Villa Gesell y con sucursales distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la Costa Atlántica, actualizó sus precios para 2026.

La media docena de churros con dulce de leche pasó a costar $7.200, mientras que la docena rellena con el mismo dulce alcanzó los $14.400.

El Topo churros infografía Pablo Lakatos / MDZ

Esto representa un aumento del 33,3% respecto al año anterior, cuando la media docena costaba $5.400 y la docena rellena tenía un valor de $10.800.

La firma se destaca además por ofrecer opciones aptas para celíacos y variedades veganas, como churros de membrillo, batata o dulce de leche vegano, además de una versión salada con hummus.

churros el topo Instagram: @churroseltopo

También cuentan con churros salados rellenos de jamón y queso, cheddar y roquefort (uno de los más elegidos por los clientes), con un valor de $1.500 por unidad. Los pedidos pueden realizarse a través de aplicaciones como PedidosYa y Rappi.