Cuánto cuesta cocinar locro en tu casa para este 25 de Mayo

Este lunes se celebra una de las fechas más importantes para la Argentina: el 25 de mayo , día en el que se conmemora la Revolución de Mayo y la conformación del Primer Gobierno Patrio. Hay varias formas de festejar la efemérides -en comunidad, con familia o entre amigos-, pero hay algo que no puede faltar: el locro .

Este plato típico de las fechas patrias, e ideal también para las bajas temperaturas del otoño, consiste en un guiso a base de maíz, porotos, zapallo y distintas carnes.

Para deleitarlo, varios lo piden por encargo, pero muchos otros deciden prepararlo con sus propias manos siguiendo alguna receta familiar o buscando el paso a paso en internet. En estos últimos casos, es importante tener en cuenta cuánto salen todos los ingredientes para hacer un locro lleno de sabor.

Generalmente, una receta de locro para seis porciones requiere 400 gramos de maíz blanco pisado o partido, 200 gramos de porotos blancos, 400 gramos de pechito de cerdo, 400 gramos de falda vacuna, 150 gramos de chorizo colorado, 150 gramos de panceta, 500 gramos de zapallo, dos cebollas, un puerro, tres dientes de ajo, pimentón dulce, ají molido, sal y pimienta. Para conocer el procedimiento, mirá esta receta .

Tomando como referencia los precios de una cadena de supermercados presente en varias ciudades del país, los 500 gr de maíz blanco pisado cuestan $1.899 y los 350 gr de porotos, $1.350. En cuanto a las verduras, tanto dos unidades de ajo como un puerro salen $1.499, el kilo de cebollas vale $1.399 y el de zapallo, $999.

Con respecto a las carnes, una parte esencial de este plato típico, 150 gr de panceta cuestan $8.299, los 120 gr de chorizo colorado están $ 6.949, el kg de pechito de cerdo equivale a $7.600 y el kg de falda, a $7.699.

Si se adaptan los precios por kilogramo a las cantidades necesarias para la receta, el costo de cocinar un locro casero se ubica aproximadamente en $28.341. Un dato a destacar es que este valor representa un aumento del 59,3% con respecto a lo que salía este plato en 2024, de acuerdo a esta nota de MDZ.