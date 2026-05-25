Estado actual y pronóstico del paso a Chile este lunes feriado

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

Se habilita el paso a Chile por el Cristo Redentor.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este lunes 25 de mayo, feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, el pronóstico anticipa cielo despejado durante toda la jornada en alta montaña.

El martes, en tanto, se espera nubosidad y seminubosidad desde la madrugada, especialmente en los sectores centro y sur de la cordillera.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: