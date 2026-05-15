Cierran el paso a Chile por mal tiempo: a partir de qué hora

El paso a Chile cerrará este viernes por condiciones meteorológicas adversas en alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes por mal tiempo en alta montaña. La medida obedece a un frente de inestabilidad (nevadas) en alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura.

El cierre será este viernes 14 de mayo, desde las 11 horas de Argentina (10 horas de Chile), y hasta próximo aviso. En cuanto al cierre de barrera de Uspallata, el mismo se llevará adelante a partir de las 9 horas (8 horas de Chile).

cierre paso

La decisión fue tomada en conjunto entre las autoridades de ambos países, luego de corroborar los pronósticos meteorológicos.

Pronóstico para alta montaña De acuerdo al pronóstico de Contingencias Climáticas, este viernes amanece seminublado en alta montaña. A partir de las 20 comenzará el mal tiempo con precipitaciones débiles en la zona centro, y se extiende durante la madrugada hacia la zona norte.