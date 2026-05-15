Mendoza tendrá un viernes bien otoñal y sin grandes cambios: cuándo llega el frío
La temperatura subirá apenas este viernes en Mendoza, aunque el dato clave estará al final del día, cuando comience a sentirse el ingreso de aire frío.
Mendoza tendrá este viernes una jornada algo nublada y sin grandes cambios en la temperatura. La mañana será fresca, con una mínima de 5°, pero después del mediodía el termómetro irá en ascenso y durante la siesta la máxima llegará a los 20°.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anunció que en la cordillera se esperan precipitaciones. Hacia la noche, en tanto, la temperatura empezará a bajar por el ingreso de aire frío, una señal clara del cambio de tiempo que se hará sentir durante el fin de semana.
Ese cambio se hará sentir con fuerza el sábado. Para esa jornada se esperan condiciones inestables, cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sur con ráfagas de hasta 50 km/h, lluvias y lloviznas, además de nevadas en cordillera. La máxima será de 14° y la mínima de 7°. El domingo, en cambio, mejorarán las condiciones meteorológicas, con nubosidad en disminución, frío, heladas generales, nieblas matinales y una máxima de 15°, mientras la mínima caerá hasta -1°.