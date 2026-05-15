Mendoza tendrá un viernes bien otoñal y sin grandes cambios: cuándo llega el frío

La temperatura subirá apenas este viernes en Mendoza, aunque el dato clave estará al final del día, cuando comience a sentirse el ingreso de aire frío.

Mendoza tendrá este viernes una jornada algo nublada y sin grandes cambios en la temperatura. La mañana será fresca, con una mínima de 5°, pero después del mediodía el termómetro irá en ascenso y durante la siesta la máxima llegará a los 20°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anunció que en la cordillera se esperan precipitaciones. Hacia la noche, en tanto, la temperatura empezará a bajar por el ingreso de aire frío, una señal clara del cambio de tiempo que se hará sentir durante el fin de semana.