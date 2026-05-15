El fuerte cambio que propone el peronismo para "democratizar" la OSEP

El diputado provincial del Partido Justicialista (PJ), Germán Gómez , presentó un proyecto de ley que propone una reforma fuerte dentro de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza ( OSEP ).

La iniciativa del peronismo apunta directamente a la composición institucional, con la creación de "Consejos Regionales de Afiliados", votados por los propios trabajadores que tienen OSEP y que serían órganos incluso de control interno del organismo, que da servicio a unos 400.000 afiliados.

Según el texto del legislador, el objetivo de estos consejos es "garantizar la equidad territorial, fortalecer la transparencia y democratizar la gestión". Como punto importante, se plantea que tengan intervención "vinculante" para asegurar que las necesidades sanitarias de cada región sean consideradas por el Directorio de la OSEP, que actualmente tiene como director a Carlos Funes.

Carlos Funes detalló que la obra social está trabajando con el Ministerio de Salud Foto: Legislatura

De esta forma, el proyecto agrega un nuevo título a la Carta Orgánica y establece formalmente estos consejos como órganos de participación, control y decisión, distribuidos en cuatro regiones:

Metropolitana (Lavalle, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú)

(Lavalle, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú) Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz)

(San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos)

(Tunuyán, Tupungato y San Carlos) Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe)

Cada consejo estará integrado por cinco afiliados, elegidos por voto directo, secreto y obligatorio entre los afiliados de cada región. Los cargos serán ad honorem y con mandato de cuatro años.

Diputados presupuesto 2023 Germán Gómez Germán Gómez presentó un proyecto de ley para modificar la OSEP. Maximiliano Ríos/MDZ

El cambio más relevante es que los consejos podrán emitir dictámenes vinculantes sobre la asignación presupuestaria en lo referido a su región y también los contratos de relevancia económica que impacten territorialmente.

Todas las tareas de los consejos

a) Relevar y sistematizar las demandas, obstáculos y necesidades específicas en materia de salud que enfrentan los afiliados de su región , con especial atención a la disponibilidad de prestadores, la accesibilidad a turnos, la cobertura de prácticas de mediana y alta complejidad y el acceso a medicamentos.

, con especial atención a la disponibilidad de prestadores, la accesibilidad a turnos, la cobertura de prácticas de mediana y alta complejidad y el acceso a medicamentos. b) Elaborar informes técnicos semestrales dirigidos al Directorio de la OSEP , detallando las deficiencias prestacionales detectadas, la falta de cobertura en especialidades críticas y las asimetrías en la calidad de los servicios en comparación con otras regiones.

, detallando las deficiencias prestacionales detectadas, la falta de cobertura en especialidades críticas y las asimetrías en la calidad de los servicios en comparación con otras regiones. c) Proponer al Directorio la celebración de convenios con nuevos prestadores de salud, la ampliación de servicios en efectores existentes y la implementación de programas de salud preventiva focalizados en las problemáticas prevalentes de su región.

d) Emitir un dictamen vinculante sobre el anteproyecto de presupuesto anual de la OSEP en lo concerniente a la asignación de recursos para servicios y prestaciones en su área territorial, así como sobre los contratos de mayor relevancia económica que impacten en la región. La falta de cumplimiento de este dictamen por parte del Directorio será considerada falta grave.

en lo concerniente a la asignación de recursos para servicios y prestaciones en su área territorial, así como sobre los contratos de mayor relevancia económica que impacten en la región. La falta de cumplimiento de este dictamen por parte del Directorio será considerada falta grave. e) Convocar a reuniones periódicas con afiliados, asociaciones de profesionales y responsables de los efectores de salud de la región para auditar socialmente la calidad de los servicios y construir propuestas de mejora.

f) Solicitar al Directorio y a los organismos de gobierno pertinentes la información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con la obligación de estos de proveerla en los plazos y formas que establezca la reglamentación.

g) Ejercer un poder de auditoría permanente sobre la gestión prestacional y la ejecución presupuestaria de la OSEP en el ámbito de su competencia territorial, pudiendo para ello fiscalizar los procesos de contratación de servicios, compra de insumos y convenios con prestadores que afecten a su región.

sobre la gestión prestacional y la ejecución presupuestaria de la OSEP en el ámbito de su competencia territorial, pudiendo para ello fiscalizar los procesos de contratación de servicios, compra de insumos y convenios con prestadores que afecten a su región. h) Denunciar ante el Directorio y, en caso de inacción o complicidad, ante la Fiscalía de Estado y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, cualquier irregularidad administrativa, acto de corrupción, desvío de fondos o gestión deficiente detectados en el cumplimiento de sus funciones.

También se refuerza el acceso a la información pública, administrativa y financiera requerida por los consejos, considerándose falta grave su obstrucción.

El directorio de OSEP realizó una denuncia penal luego de abrir una investigación administrativa Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ OSEP autorizó un nuevo aumento en la cuota de los afiliados. Archivo MDZ

A su vez, incorpora modificaciones al artículo 40 de la Carta Orgánica para establecer la obligación del Directorio de cumplir con los dictámenes vinculantes de los Consejos Regionales y responder formalmente las propuestas no vinculantes en un plazo máximo de 30 días.

"Necesidad" de reforma

En los fundamentos del proyecto de Gómez, se advierte que la propuesta no constituye “una mera reforma administrativa, sino un acto de justicia y una herramienta de democratización indispensable” frente a la crisis que —según el texto— atraviesa la institución, que impacta sobre más de 400.000 afiliados.

Para Gómez existe una "disociación" entre el costo creciente para los aportantes y la calidad decreciente de las prestaciones recibidas.

Además, calificó a la obra social como “onerosa, ineficaz y desigual”, y advierte sobre dificultades en el acceso a turnos, reducción de la cartilla de prestadores y demoras en prácticas de mediana y alta complejidad.

También cuestionó la "transparencia" y decisiones administrativas que "refuerzan la necesidad de mayores mecanismos de control social".

El proyecto para reformar la OSEP