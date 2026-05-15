La trama del "dipuTesla" para quedarse con los negocios del PAMI a través de una cooperativa y dos clínicas

Muchas veces el bajo perfil es un activo en la política. Permite moverse fuera de las cámaras y construir poder desde la sombra. Así lo hizo el legislador libertario y empresario de la salud Manuel Quintar (Jujuy) hasta esta semana, cuando estacionó su Tesla Cybertruck en la cochera del Anexo de la Cámara de Diputados, se llevó los flashes de las cámaras y lo tilador de " dipuTesla ". Pero el destello de su figura echó luz sobre un entramado familiar montado para quedarse con el negocio de la salud en su provincia.

La familia Quintar siempre tuvo una sólida posición económica en Jujuy. Pero con la llegada de La Libertad Avanza al poder trepó al manejo de los negocios del Estado. El primer movimiento clave fue la designación de Evaristo Bautista como titular de la delegación del PAMI en Jujuy en marzo de 2024, ni bien arrancaba la gestión de Javier Milei. Se trata de la persona que manejó las cuentas de la Clínica Los Lapachos, el principal hospital privado de la capital de Jujuy, que fundó la familia Quintar y de la cual hoy el diputado nacional es dueño.

A partir de ahí comenzó a funcionar un esquema entre el PAMI Jujuy y la familia Quintar, junto con personas de su entorno, para recibir fondos de la obra social y distribuirlos en la Clínica San Francisco, propiedad de Natalia Carolina Castillo Aurane (esposa de Quintar), y la Cooperativa de Profesionales de la Salud, que en junio de 2024 incorporó a Pablo Perovic (médico histórico de la Clínica Los Lapachos, muy cercano a Quintar) y designó como apoderada a Analía Quintar (prima del diputado).

El 30 de enero de 2025, con la firma de Bautista, la Cooperativa de Profesionales de la Salud pasó a ser prestadora del PAMI Jujuy. En junio del mismo año hizo lo propio la Clínica San Francisco, con dos notas solicitando su inscripción como prestadora: una para Diagnóstico por Imagen Ambulatorio y otra para Prestación Nivel II.

El 30 de enero de 2025 la Cooperativa de Profesionales de la Salud pasó a ser prestadora de servicios del PAMI.

El otro nombre propio para entender el entramado de empresas que montó Quintar para hacer negocios con el PAMI de Jujuy es el de Roque Cecilio Pereyra, titular de Migraciones de Jujuy, organismo descentralizado de la Vicejefatura de Gabinete de la Nación. Se trata del apoderado legal de la Clínica San Francisco S.R.L. y esposo de Analía Quintar, la prima del diputado nacional que paseó por el Congreso con su Tesla Cybertruck y que, a su vez, es la apoderada de la Cooperativa de Profesionales de la Salud.

Además de todo esto, Roque Pereyra es socio del diputado en el estudio de abogados Quintar y Asociados. Este medio logró intercambiar mensajes de WhatsApp con Quinta. El diputado aclaró que su relación con la clínica San Francisco comenzó hace 20 años cuand fue abogado y que la Cooperativa de Profesionales de la Salud es "un grupo de médicos que brinda servicios en distintos centros, incluido el Los Lapachos".

Roque Pereyra Roque Cecilio Pereyra, apoderado legal de la Clínica San Francisco S.R.L. Facebook

Esta información está radicada en la Justicia Federal de Jujuy, en una causa que investiga el fiscal Federico Zurueta a raíz de una denuncia presentada por Facundo Pérez Ernst, a la que accedió MDZ. "El grupo Quintar conformó una estructura estable, jerarquizada y persistente, que abarcó la planificación, ejecución, administración y posterior encubrimiento de maniobras destinadas a eludir los controles del Estado", sostiene el denunciante.

Pérez Ernst se enfocó además en el rol de Bautista, que pasó de ser el contador de Los Lapachos a dirigir el PAMI de Jujuy: "Su rol es insoslayable, pues por años trabajó junto al grupo Quintar y no podía desconocer la vinculación societaria y familiar, lo que lo constituye en partícipe necesario". "La verificación administrativa del PAMI muestra un control irregular, omitiendo la filiación familiar y la vinculación funcional entre todos los intervinientes", agregó el denunciante.

La relación de la familia Quintar con el negocio de la salud no empezó con el diputado nacional. Su padre fundó la Clínica Quintar, hasta que en 2012, en medio de un conflicto sindical que llevó a la empresa al borde del cierre, se le cambió el nombre a Los Lapachos.

Spagnuolo, Milagro Sala y Alberto Fernández unidos bajo la misma clínica

Desde la llegada de Javier Milei al poder, esta clínica es vista con recelo por sus colegas. Además de la designación de Bautista, una figura que en la salud de Jujuy está públicamente ligada a Los Lapachos, levantó sospechas que a este sanatorio le dieran un tratamiento especial con "los topes". Se trata de un mecanismo que fija cuántas contraprestaciones puede dar cada unidad sanitaria a los afiliados del PAMI. A medida que iban bajando para la mayoría, Los Lapachos recibían cada vez más pacientes.

Los Lapachos también quedaron en el ojo de la tormenta con Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS que reconoció que el 3% de las contrataciones debía ir para Karina Milei. Durante su gestión, la Agencia de Discapacidad enviaba a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez a hacerse estudios y chequeos médicos a la clínica de la familia Quintar. Esto surge de la información revelada por el periodista Manu Jove en su cuenta de X.

Alberto Fernández Milagro Sala.jpg Alberto Fernández

Pero la relación de Los Lapachos con la política no nació con La Libertad Avanza. En junio de 2022, Milagro Sala, la dirigente social condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en la causa conocida como "Pibes Villeros", estuvo internada allí por una trombosis venosa profunda, donde le realizaron los estudios y controles correspondientes. Esa fue incluso la clínica que fue a visitar el entonces presidente Alberto Fernández.

El paso de Manuel Quintar por el peronismo

En ese momento, Quintar y el peronismo transitaban el mismo sendero. El ahora libertario fue candidato a diputado provincial por el peronismo en 2021, en las listas del Frente de Todos. "Transformemos la provincia y pongamos a Jujuy de pie", decía el eslogan de su campaña.

Dos años después aterrizó en la plataforma libertaria y fue candidato a diputado nacional por Jujuy. En el Congreso se ganó la confianza de Karina Milei, quien lo designó como el armador de La Libertad Avanza en su provincia, la que apunta a recorrer con su Tesla Cybertruck de USD 126.000 para ser gobernador en 2026.