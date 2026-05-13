PAMI: cuáles son los requisitos en mayo para acceder a medicamentos gratis
PAMI mantiene la cobertura de medicamentos gratis y descuentos especiales para jubilados y pensionados en mayo de 2026.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en mayo de 2026 la cobertura de medicamentos gratuitos y descuentos especiales para millones de afiliados en todo el país. A través del Programa de Medicamentos PAMI, se puede acceder a tratamientos con cobertura de hasta el 100%, además de subsidios sociales para quienes no pueden afrontar el costo de sus remedios.
Qué medicamentos cubre PAMI al 100%
PAMI garantiza la cobertura total en tratamientos considerados esenciales y de alto costo. Entre ellos se encuentran:
- Medicamentos para diabetes
- Tratamientos oncológicos y oncohematológicos
- Medicación para VIH y Hepatitis B y C
- Tratamientos para hemofilia
- Medicamentos para trasplantes
- Tratamientos para artritis reumatoidea
- Medicación para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Tratamientos para osteoartritis
- Medicación para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Además, el organismo mantiene descuentos de entre el 50% y el 80% para patologías crónicas y agudas, y una cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual.
Cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos gratis de PAMI
Uno de los beneficios más importantes es el Subsidio por Razones Sociales, destinado a afiliados que no pueden pagar sus tratamientos médicos. Para acceder, el afiliado debe estar inscripto en PAMI y contar con receta electrónica emitida por su médico de cabecera.
El trámite puede realizarse de manera online o presencial en una agencia del organismo, según la cantidad de medicamentos solicitados:
- Hasta 4 medicamentos: validación automática online.
- Hasta 6 medicamentos: evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL).
- Más de 6 medicamentos: evaluación de la UGL y del Nivel Central debido a la polimedicación.
Qué documentación pide PAMI para acceder a medicamentos gratis
Los afiliados que necesiten solicitar el subsidio social por razones económicas o para tratamientos de alta complejidad deben presentar una serie de documentos ante PAMI. En mayo de 2026, los requisitos incluyen:
- DNI del afiliado.
- Credencial PAMI, ya sea digital o física.
- Último recibo de haberes.
- Certificado médico que justifique la necesidad del medicamento y explique por qué no puede ser reemplazado por otro incluido en el vademécum gratuito.