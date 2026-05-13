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PAMI: cuáles son los requisitos en mayo para acceder a medicamentos gratis

PAMI mantiene la cobertura de medicamentos gratis y descuentos especiales para jubilados y pensionados en mayo de 2026.

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Cuáles son los requisitos para acceder en mayo a medicamentos gratuitos de PAMI.

Cuáles son los requisitos para acceder en mayo a medicamentos gratuitos de PAMI.

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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en mayo de 2026 la cobertura de medicamentos gratuitos y descuentos especiales para millones de afiliados en todo el país. A través del Programa de Medicamentos PAMI, se puede acceder a tratamientos con cobertura de hasta el 100%, además de subsidios sociales para quienes no pueden afrontar el costo de sus remedios.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100%

PAMI garantiza la cobertura total en tratamientos considerados esenciales y de alto costo. Entre ellos se encuentran:

  • Medicamentos para diabetes
  • Tratamientos oncológicos y oncohematológicos
  • Medicación para VIH y Hepatitis B y C
  • Tratamientos para hemofilia
  • Medicamentos para trasplantes
  • Tratamientos para artritis reumatoidea
  • Medicación para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Tratamientos para osteoartritis
  • Medicación para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, el organismo mantiene descuentos de entre el 50% y el 80% para patologías crónicas y agudas, y una cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual.

farmacia jubilada
El organismo ofrece subsidios sociales y descuentos especiales para tratamientos cr&oacute;nicos y de alto costo.

El organismo ofrece subsidios sociales y descuentos especiales para tratamientos crónicos y de alto costo.

Cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos gratis de PAMI

Uno de los beneficios más importantes es el Subsidio por Razones Sociales, destinado a afiliados que no pueden pagar sus tratamientos médicos. Para acceder, el afiliado debe estar inscripto en PAMI y contar con receta electrónica emitida por su médico de cabecera.

El trámite puede realizarse de manera online o presencial en una agencia del organismo, según la cantidad de medicamentos solicitados:

  • Hasta 4 medicamentos: validación automática online.
  • Hasta 6 medicamentos: evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL).
  • Más de 6 medicamentos: evaluación de la UGL y del Nivel Central debido a la polimedicación.

Qué documentación pide PAMI para acceder a medicamentos gratis

Los afiliados que necesiten solicitar el subsidio social por razones económicas o para tratamientos de alta complejidad deben presentar una serie de documentos ante PAMI. En mayo de 2026, los requisitos incluyen:

  • DNI del afiliado.
  • Credencial PAMI, ya sea digital o física.
  • Último recibo de haberes.
  • Certificado médico que justifique la necesidad del medicamento y explique por qué no puede ser reemplazado por otro incluido en el vademécum gratuito.

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