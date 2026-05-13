PAMI: cuáles son los requisitos en mayo para acceder a medicamentos gratis

PAMI mantiene la cobertura de medicamentos gratis y descuentos especiales para jubilados y pensionados en mayo de 2026.

Cuáles son los requisitos para acceder en mayo a medicamentos gratuitos de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en mayo de 2026 la cobertura de medicamentos gratuitos y descuentos especiales para millones de afiliados en todo el país. A través del Programa de Medicamentos PAMI, se puede acceder a tratamientos con cobertura de hasta el 100%, además de subsidios sociales para quienes no pueden afrontar el costo de sus remedios.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100% PAMI garantiza la cobertura total en tratamientos considerados esenciales y de alto costo. Entre ellos se encuentran:

Medicamentos para diabetes

Tratamientos oncológicos y oncohematológicos

Medicación para VIH y Hepatitis B y C

Tratamientos para hemofilia

Medicamentos para trasplantes

Tratamientos para artritis reumatoidea

Medicación para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamientos para osteoartritis

Medicación para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Además, el organismo mantiene descuentos de entre el 50% y el 80% para patologías crónicas y agudas, y una cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual.

farmacia jubilada El organismo ofrece subsidios sociales y descuentos especiales para tratamientos crónicos y de alto costo. Banco Nación

Cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos gratis de PAMI Uno de los beneficios más importantes es el Subsidio por Razones Sociales, destinado a afiliados que no pueden pagar sus tratamientos médicos. Para acceder, el afiliado debe estar inscripto en PAMI y contar con receta electrónica emitida por su médico de cabecera.