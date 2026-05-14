Malas noticias para el "dipu Tesla": tiene que volver a Jujuy en grúa por circular sin patente

Después de lucir su lujoso vehículo Tesla Cybertruck en la cochera del Anexo de la Cámara de Diputados, Manuel Quintar (La Libertad Avanza) contrató una grúa para que lo removiera, hasta Jujuy. Su camioneta tuvo que volver a su provincia porque no tiene patente, es decir, no está registrado, y no puede circular.

Se trata de un vehículo por el que pagó US$126.000 más otros US$50.000 por el envío en barco desde Estados Unidos. A diferencia de otros funcionarios del Gobierno, Quintar sí cuenta con fondos publicados en su declaración jurada para justificar el gasto.

Su familia fundó la Clínica Los Lapachos, de unas las más grandes en San Salvador de Jujuy. Además, es el titular de un estudio jurídico con 20 abogados. Brinda servicios a empresas mineras y de salud.

Además, brinda servicios de consultoría y es propietario de campos. En su declaración jurada de 2024 declaró una casa, tres terrenos, dos locales comerciales y otros dos inmuebles en Jujuy.

Cómo será el pago del acarreo de Buenos Aires a Jujuy

Si bien se trata de un diputado con un patrimonio que podría justificar el pago por el acarreo de su lujoso Tesla de Buenos Aires a Jujuy, la decisión que tomó el diputado puede prestarse a la confusión. "Arregló un canje", informaron fuentes de La Libertad Avanza sobre el pago por esto.

Todavía no quedó del todo clara cuál será la contraprestación que este diputado le dará a la empresa transportista. Sin embargo, siempre se abre un manto de sospecha cada vez que un funcionario público, del poder que sea, utilice la visibilidad que le da el cargo para recibir favores.

b4d3b57c-e10e-47c5-9e4b-005964c31636 Manuel Quintar (Jujuy), el diputado de La Libertad Avanza que lució tu Tesla en el Congreso.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que lució su Tesla en el Congreso

Manuel Quintar desembarcó en las filas libertarias en 2023. Es uno de los diputados del riñón de Karina Milei, de los armadores ed La Libertad Avanza en Jujuy, donde quiere ser gobernador el año que viene. En la Cámara de Diputados mantuvo un bajo perfil, al menos hasta que mostró su lujoso vehículo.

Trabaja cerca del jefe del bloque Gabriel Bornoroni (Córdoba), otro de los alfiles karinistas en el Congreso. Así, llegó a la presidencia de la comisión de Acción Social y Salud Pública. Se trata de una comisión que por lo general es presidida por médicos o profesiones similares. Pero Quintar es abogado y dueño de uno de los hospitales privados más grandes de su provincia.

Sin embargo, esa no es su primera incursión en política. En 2021 fue candidato a diputado provincial por el peronismo, en las listas del Frente de Todos. "Transformemos la provincia y pongamos a Jujuy de pie", decía en el eslógan de su campaña.