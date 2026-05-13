Un diputado de La Libertad Avanza estacionó un Tesla Cybertruck de USD 100.000 en el Congreso

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy Manuel Quintar estacionó este miércoles una Tesla Cybertruck en la cochera de la Cámara baja. El vehículo, ploteado con el logo del espacio oficialista, puede costar más de 100.000 dólares en el mercado local según el modelo y las condiciones de importación. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales.

Lejos de tomar distancia, Quintar confirmó la propiedad del rodado con un mensaje en su cuenta de X. "A mi nombre, con la mía… pronto toda la info de los radikukas con la nuestra", escribió junto a una foto de la pick up eléctrica. La publicación buscó apuntar contra opositores, pero terminó alimentando la polémica.

Puertas adentro del oficialismo, la escena generó incomodidad inmediata. Según fuentes legislativas, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le habría solicitado a Quintar que retirara el vehículo del predio apenas dimensionó el ruido político que el episodio empezaba a generar. El cuadro se sumó a un clima ya tenso por las internas libertarias.

Diputado libertario junto al Tesla

En Estados Unidos, el modelo arranca en 69.990 dólares, pero al precio base se le suman unos 2.500 dólares de transporte y flete, un arancel de importación del 35%, una tasa estadística del 3%, otros 1.000 dólares de logística local, un 10% en concepto de Ingresos Brutos, impuesto a las ganancias o anticipo, impuesto al cheque, tasas provinciales y municipales, y el IVA del 21%. La suma de cargas explica por qué el valor final puede superar holgadamente los 100.000 dólares.

Internas libertarias

Quintar responde al sector que conduce Karina Milei y, en el mundillo libertario, es señalado como adversario interno del senador Ezequiel Atauche, alineado con Santiago Caputo. Trascendió además que el legislador analiza competir por la gobernación de Jujuy en 2027 y que la Cybertruck podría formar parte de su construcción de imagen pública.