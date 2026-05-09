Santiago Santurio presenta "Dios, Patria y Familia": un libro para dar la batalla cultural

El diputado de La Libertad Avanza lanzará “Dios, Patria y Familia”, una obra sobre libertad, fe, educación, política y cultura.

El diputado nacional Santiago Santurio presentará este sábado su primer trabajo editorial en la Feria del Libro de Buenos Aires. El dirigente de La Libertad Avanza encabezará el lanzamiento de “Dios, Patria y Familia”, una obra que busca intervenir en el debate cultural contemporáneo.

La actividad se realizará el lunes 11 de mayo, a las 17.30, en la Sala Carlos Gorostiza, ubicado en el Pabellón Amarillo. El encuentro contará con la presencia de autores y referentes vinculados al proyecto editorial.

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Lunes 11 de mayo a las 17.30 hrs Con prólogo de Agustín Laje, el libro reúne distintos textos que abordan temas como la libertad, la fe, la familia, la educación, la política y la cultura. La propuesta apunta a explicar, con un lenguaje directo, algunas de las discusiones que atraviesan la agenda pública actual.