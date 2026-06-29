ADN en escenas del crimen: Buenos Aires lanza registro para identificar delincuentes

La Ciudad de Buenos Aires implementó el Registro de Perfiles Genéticos, un sistema crucial para cruzar evidencias de escenas del crimen con perfiles de imputados y condenados. Esta herramienta busca fortalecer las investigaciones, agilizar la identificación de delincuentes y conectar causas a través del ADN.

El anuncio fue realizado en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno porteño. Según expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, a través de su cuenta de X: "Creamos el Registro de Perfiles Genéticos, un paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre. Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden".

La Legislatura porteña aprobó el nuevo régimen con la Ley 6.956, que deroga la anterior Ley 4.114. La normativa amplía significativamente el alcance del registro, mejorando las capacidades de investigación del sistema jurídico de la Ciudad. Propuesta por la legisladora Gimena Villafruela (PRO), la implementación recaerá en el Ministerio Público Fiscal. Anteriormente, la tecnología existía para obtener muestras, pero la información no permitía vínculos sistemáticos ni identificación automática de reincidencias.

La principal diferencia respecto del esquema anterior es la ampliación de los casos y personas alcanzadas por el sistema. Mientras la normativa vigente hasta ahora limitaba el registro a personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, la nueva legislación amplía su alcance a cualquier tipología delictiva cometida en la Ciudad. Además, incorpora perfiles genéticos de personas imputadas siempre que exista una orden judicial expresa, con el propósito de facilitar un esclarecimiento más rápido de los hechos sin esperar una condena firme.

Otro de los cambios previstos contempla la incorporación de perfiles correspondientes a integrantes de fuerzas de seguridad, peritos y funcionarios judiciales. Según se informó, esta medida permitirá identificar rápidamente muestras de descarte o posibles contaminaciones accidentales producidas durante el trabajo en las escenas del crimen. La normativa también incorpora un uso voluntario con fines humanitarios para colaborar en la identificación de personas desaparecidas, extraviadas o de restos humanos que aún no hayan podido ser identificados.

Protección de datos personales y ADN

El Gobierno porteño señaló que el funcionamiento del registro contempla un esquema de protección de datos personales. Según se indicó, el sistema no almacena información médica, antecedentes de salud ni características físicas de las personas registradas. El procesamiento se limita al denominado ADN no codificante, destinado exclusivamente a la identificación de individuos con fines judiciales, bajo un mecanismo que fue comparado con un código de barras o una huella dactilar digital.

Asimismo, se informó que los perfiles estarán protegidos por la Ley 1.845 de datos sensibles. La identidad de una persona únicamente podrá conocerse cuando exista un resultado positivo en una comparación genética. El sistema también prevé auditorías sobre cada acceso, sanciones penales frente a filtraciones y la eliminación inmediata del perfil en caso de absolución o sobreseimiento firme.

Experiencia de Mendoza y tecnología CoDIS

Entre los fundamentos técnicos de la nueva legislación se tomó como referencia la experiencia de la provincia de Mendoza, cuyo registro funciona desde hace diez años. Según los datos incluidos en la presentación oficial, siete de cada diez rastros biológicos obtenidos en escenas del crimen permiten identificar a su autor y el 75 % de los responsables detectados en delitos graves ya integraban previamente la base de datos por investigaciones vinculadas con delitos menores o robos.

La Ciudad también informó que implementará el sistema internacional CoDIS, utilizado por el FBI en Estados Unidos. De acuerdo con la comunicación oficial, esta incorporación busca adecuar el funcionamiento del registro a estándares internacionales en materia forense y fortalecer la capacidad de investigación del sistema judicial porteño.