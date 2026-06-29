Cómo han cambiado los velorios: ceremonias más cortas, fotos y música

Los velorios siempre son un momento difícil para todas aquellas personas que despiden a un ser querido. El duelo se hace presente mientras se realizan distintas ceremonias y se mezclan diferentes sentimientos y emociones para dar el último adiós a alguien cercano.

En los últimos años, las ceremonias funerarias han experimentado una serie de cambios y modificaciones, algunas producto de las restricciones establecidas durante la pandemia de Covid-19, que afectó a todo el planeta.

Damián Gómez, de Funeraria Organización Alarcón, explicó a Mdz que las limitaciones sanitarias establecidas en su momento modificaron los hábitos y dieron lugar a nuevas formas de despedir a familiares y amigos, muchas de las cuales se sostienen al día de hoy.

Uno de los cambios más marcados que perduran desde la pandemia fue la reducción en cuanto a la duración de los velatorios. Anteriormente, las ceremonias solían tener una duración promedio de 24 horas, permitiendo a amigos, familiares y allegados asistir en diferentes momentos de la jornada.

Sin embargo, actualmente es normal que las familias elijan servicios más cortos, de entre dos y cuatro horas. “Esta decisión responde tanto a un cambio cultural como a una nueva forma de comprender el duelo, privilegiando despedidas más íntimas, organizadas y acordes al ritmo de vida actual”, explicó Gómez.

Velorios más cortos e íntimos, el cambio de tendencia en las ceremonias fúnebres. Pexels

A su vez, en los últimos años se ha observado un crecimiento de las ceremonias más personalizadas, con homenajes orientados a la personalidad y la historia de vida del fallecido a través de fotos, música y recuerdos. Incluso, las despedidas se realizan en ámbitos más privados, priorizando el acompañamiento de los más cercanos.

La cremación, una modalidad que crece día a día

Por otro lado, Gómez sostuvo que se observa un notable incremento en la cremación como destino final de los restos: “En la actualidad, la cremación ha ganado una aceptación creciente y, en muchas localidades, supera la cantidad de entierros tradicionales”.

Los motivos pueden encontrarse en la voluntad de las personas antes de fallecer, la reducción de costos de mantenimiento de sepulturas y panteones, y una mayor aceptación cultural y religiosa de estas prácticas.

Los integrantes del sector funerario coinciden en que estas tendencias continuarán consolidándose durante los próximos años, avanzando hacia servicios cada vez más adaptados a las necesidades, preferencias y valores de cada familia.