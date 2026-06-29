Por qué no se pueden enviar donaciones a Venezuela y cómo se puede ayudar desde Argentina
Organizaciones humanitarias habilitaron canales oficiales para recibir aportes monetarios destinados a la asistencia de los afectados tras los terremotos en Venezuela. Sin embargo, advirtieron que hay que frenar el acopio de donaciones en Buenos Aires.
Tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, distintas organizaciones humanitarias habilitaron campañas para recibir donaciones destinadas a financiar la asistencia a las personas afectadas por la emergencia.
Entre ellas, Cruz Roja Argentina puso en marcha un canal oficial de aportes económicos para respaldar el trabajo que desarrolla la Cruz Roja Venezolana en las zonas afectadas. Es que, desde el inicio de la emergencia, la Cruz Roja lleva adelante tareas de búsqueda y rescate, evacuación de personas y evaluación de daños.
No obstante, otras organizaciones como Unicef, We Love Foundation y Acnur también habilitaron canales para recibir donaciones monetarias y hacérselas llegar al pueblo venezolano. En ese contexto, también circularon campañas de acopio de donaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de ayudar a los damnificados por la catástrofe. De esta forma, el día después de la catástrofe se dieron a conocer puntos de acopio de agua, ropa, medicamentos y otros elementos de primera necesidad.
Por qué no se pueden enviar donaciones en especie a Venezuela
Pese a que se trataba de una acción solidaria y altruista, distintos organismos sociales advirtieron que todavía no existe un puente humanitario oficial para trasladar esos insumos desde Argentina hasta Venezuela. Por ese motivo, las autoridades y las organizaciones humanitarias recomiendan priorizar las donaciones monetarias realizadas mediante los canales oficiales habilitados, ya que permiten financiar de manera inmediata las acciones de asistencia y adquirir los recursos necesarios directamente en las zonas afectadas.
No obstante, aquellos locales que funcionaron como centros de acopio -como es el caso de Hipólita y Casa Venezuela Arg- aseguraron que están esperando que se habilite una vía para enviar todo lo recaudado y así hacerles llegar las donaciones a quienes lo necesitan.
Cómo donar dinero a Venezuela
Horas después de los terremotos, desde la Cruz Roja Argentina empezaron a trabajar en un plan de respuesta previsto para los próximos dos años, con el objetivo de asistir a unas 300.000 personas damnificadas por la catástrofe en Venezuela.
El programa contempla acciones vinculadas con vivienda, recuperación de medios de vida, atención sanitaria, acceso al agua potable y saneamiento, promoción de la higiene, apoyo psicosocial y protección de personas en situación de mayor vulnerabilidad.
De esta forma, quienes deseen colaborar pueden hacerlo exclusivamente mediante aportes económicos a través del canal oficial de donaciones que se encuentra en el sitio de la Cruz Roja Argentina. "Las personas que quieran acompañar el trabajo humanitario que está llevando adelante la Cruz Roja Venezolana pueden hacerlo ingresando a cruzroja.org.ar/dona/", indicaron.
Además de Cruz Roja Argentina, otras organizaciones también habilitaron campañas solidarias para reunir fondos destinados a la asistencia en Venezuela.
Entre ellas se encuentran la Unicef, Aldeas Infantiles, TECHO, We Love Foundation, en conjunto con Global Empowerment Mission, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los canales oficiales para enviar ayuda monetaria a Venezuela:
- Cruz Roja Argentina: habilitó una campaña de recaudación para apoyar la asistencia humanitaria. Las contribuciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria al Banco Santander (Alias: DONACIONCRUZROJA) o a través de los datos disponibles en su sitio oficial.
- Unicef: recibe aportes para la emergencia y brinda información sobre cómo colaborar desde Argentina a través de su plataforma de donaciones.
- Aldeas Infantiles: mantiene abierta una campaña solidaria para asistir a las familias y niños afectados por los terremotos mediante donaciones económicas.
- TECHO: lanzó una colecta para financiar tareas de asistencia y reconstrucción. El sitio permite realizar aportes en pesos argentinos.
- We Love Foundation: junto a Global Empowerment Mission, ofrece una alternativa internacional para efectuar donaciones monetarias destinadas a la respuesta humanitaria.
- Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados): impulsa una campaña para asistir a las personas afectadas por los terremotos. Las donaciones pueden realizarse a través de su plataforma oficial, donde indican montos que van desde los $5.000 hasta los $15.000.