Por qué no se pueden enviar donaciones a Venezuela y cómo se puede ayudar desde Argentina

Tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela , distintas organizaciones humanitarias habilitaron campañas para recibir donaciones destinadas a financiar la asistencia a las personas afectadas por la emergencia.

Entre ellas, Cruz Roja Argentina puso en marcha un canal oficial de aportes económicos para respaldar el trabajo que desarrolla la Cruz Roja Venezolana en las zonas afectadas. Es que, desde el inicio de la emergencia, la Cruz Roja lleva adelante tareas de búsqueda y rescate, evacuación de personas y evaluación de daños.

No obstante, otras organizaciones como Unicef, We Love Foundation y Acnur también habilitaron canales para recibir donaciones monetarias y hacérselas llegar al pueblo venezolano. En ese contexto, también circularon campañas de acopio de donaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de ayudar a los damnificados por la catástrofe. De esta forma, el día después de la catástrofe se dieron a conocer puntos de acopio de agua, ropa, medicamentos y otros elementos de primera necesidad.

Pese a que se trataba de una acción solidaria y altruista, distintos organismos sociales advirtieron que todavía no existe un puente humanitario oficial para trasladar esos insumos desde Argentina hasta Venezuela . Por ese motivo, las autoridades y las organizaciones humanitarias recomiendan priorizar las donaciones monetarias realizadas mediante los canales oficiales habilitados, ya que permiten financiar de manera inmediata las acciones de asistencia y adquirir los recursos necesarios directamente en las zonas afectadas.

Cientos de argentinos llevaron donaciones en especie al local de Hipólita Gastronomía Venezolana. Al día siguiente, informaron que no estarán recibiendo más hasta que no se concrete el envío de lo recaudado hasta el momento.

No obstante, aquellos locales que funcionaron como centros de acopio -como es el caso de Hipólita y Casa Venezuela Arg- aseguraron que están esperando que se habilite una vía para enviar todo lo recaudado y así hacerles llegar las donaciones a quienes lo necesitan.

Cómo donar dinero a Venezuela

Horas después de los terremotos, desde la Cruz Roja Argentina empezaron a trabajar en un plan de respuesta previsto para los próximos dos años, con el objetivo de asistir a unas 300.000 personas damnificadas por la catástrofe en Venezuela.

El programa contempla acciones vinculadas con vivienda, recuperación de medios de vida, atención sanitaria, acceso al agua potable y saneamiento, promoción de la higiene, apoyo psicosocial y protección de personas en situación de mayor vulnerabilidad.

De esta forma, quienes deseen colaborar pueden hacerlo exclusivamente mediante aportes económicos a través del canal oficial de donaciones que se encuentra en el sitio de la Cruz Roja Argentina. "Las personas que quieran acompañar el trabajo humanitario que está llevando adelante la Cruz Roja Venezolana pueden hacerlo ingresando a cruzroja.org.ar/dona/", indicaron.

Ayuda a Venezuela desde la Cruz Roja Argentina. Cruz Roja Argentina

Además de Cruz Roja Argentina, otras organizaciones también habilitaron campañas solidarias para reunir fondos destinados a la asistencia en Venezuela.

Entre ellas se encuentran la Unicef, Aldeas Infantiles, TECHO, We Love Foundation, en conjunto con Global Empowerment Mission, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Las vías para donar a la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja. Instagram Sociedad Venezolana de la Cruz Roja

Los canales oficiales para enviar ayuda monetaria a Venezuela: