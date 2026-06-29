Venezuela: un perro de rescate argentino fue clave para encontrar a dos chicos con vida

El comandante de Protección Civil de Emergencias de las Fuerzas Armadas Argentinas, Miguel Wissinger, quien se encuentra al frente del contingente conjunto coordinado en apoyo a Venezuela , describió desde el estado de La Guaira el trabajo que realiza la misión argentina en una de las áreas más afectadas por los terremotos.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, afirmó que el panorama es de "devastación total" y destacó tanto la complejidad del operativo como el rescate de dos niños con vida gracias a uno de los perros del equipo.

Tras arribar al país el 27 de junio, el contingente comenzó a operar en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre. "Aterrizamos el día 27 de la madrugada 02:30 con las dos patrullas con cuatro binomios de perros, dos para rescate de personas con vida y dos para rescate de restos humanos", explicó. Luego de un relevamiento inicial, fueron destinados al sector más afectado. "Estamos en el Estado de Guaira, que es el más afectado, está prácticamente todo evacuado acá, la devastación es total", sostuvo.

Wissinger relató que el equipo argentino trabaja junto a brigadas internacionales en tareas de búsqueda y rescate . El hallazgo más significativo ocurrió cuando uno de los perros localizó a dos menores con vida bajo los escombros.

"Uno de nuestros perros encontró los restos de dos chicos con vida. Es algo muy excepcional porque son después de tres días. El perro no solamente marca los restos, sino que le marca la dirección de donde usted tiene que trabajar para sacar. Entonces eso facilita mucho y se gana tiempo, que el tiempo es oro", señaló. Además, destacó que "las únicas víctimas con vida que hubo en el sector las marcó el perro nuestro".

El comandante también describió las dificultades que enfrentan los rescatistas. "Lo que más dificulta es el tipo de doble sismo que hubo. Eso hizo que las estructuras se desplazaran hacia el sector del mar y luego en el segundo sismo terminaran de caer", explicó. Incluso durante la entrevista se registró un nuevo movimiento sísmico. "Hoy en el sismo que tuvimos cayeron edificios", indicó.

Un operativo internacional y la esperanza de encontrar sobrevivientes

El oficial afirmó que la respuesta reúne a equipos de numerosos países que trabajan de manera coordinada. "Todos los países aportan ciertas capacidades y esas capacidades se van complementando. La gente que viene está muy preparada y venimos autosuficientes para afrontar la realidad", aseguró.

Respecto de las posibilidades de hallar más sobrevivientes, llamó a mantener la esperanza. "La primer semana es crítica. Las primeras 48 horas son fundamentales. Creo que va a seguir apareciendo gente con vida. Lo espero, lo esperamos todos los que estamos acá trabajando", expresó.

Finalmente, destacó la importancia de dar visibilidad a este tipo de misiones humanitarias. "Es muy importante que se visibilice que hay este tipo de organizaciones preparadas para afrontar estas exigencias, para que la ciudadanía se quede tranquila", concluyó.