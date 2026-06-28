El conmovedor relato de un rescatista argentino que trabaja entre los escombros en Venezuela

Un rescatista argentino , identificado como Cristian Kuperbank, que participa de las tareas de búsqueda tras los terremotos que golpearon el norte de Venezuela compartió cómo se vive el operativo estando en el terreno enfatizando sobre todo la organización de los equipos locales que trabajan en medio de la tragedia con una misión clara: encontrar sobrevivientes.

Según contó el integrante de la Brigada Internacional de Rescate "Topos", el despliegue de los distintos grupos de rescate se desarrolla de manera coordinada y con el objetivo de llegar lo antes posible a las zonas donde todavía hay personas desaparecidas.

Kuperbank remarcó que los equipos venezolanos afrontan una situación extremadamente compleja, ya que muchos de sus integrantes también fueron afectados en un nivel estrechamente personal por el desastre.

En ese sentido, pidió a los familiares de las víctimas que no desvaloricen el trabajo de los rescatistas venezolanos por su falta de experiencia en este tipo de emergencias "porque para muchos es su primer terremoto y todos, nosotros también tuvimos nuestro primer terremoto".

Además, destacó el compromiso de quienes trabajan en el lugar pese a atravesar situaciones personales dramáticas. "Ellos tienen el doble de esfuerzo. Los locales están quizás trabajando acá y tienen sus familiares desaparecidos".

La prioridad: encontrar sobrevivientes

El rescatista argentino explicó que ingresar a edificios colapsados representa un riesgo permanente para los equipos de rescate, aunque aseguró que cada procedimiento se realiza con el objetivo de salvar vidas o recuperar los cuerpos de las víctimas para entregarlos a sus familias.

"Entrar adentro de una estructura colapsada no es fácil y es muy peligroso. Entonces todo lo que estamos haciendo es para poder rescatar personas con vida o poder recuperar los cuerpos y entregárselos de la manera más respetuosa a su familia para que cierren ese ciclo de dolor", sostuvo.

A su vez, Kuperbank detalló que la misión internacional continúa reforzándose con la llegada de especialistas de distintos países, entre ellos la Argentina, y que en las próximas horas se sumarán rescatistas de México y Brasil.

EFE

Una vez finalizadas las tareas asignadas en el lugar donde se encuentran actualmente, el equipo se trasladará hacia otras zonas donde sean requeridos. Entre ellas, mencionó a La Guaira, señalada como una de las áreas más comprometidas por el desastre, aunque advirtió que el acceso continúa siendo difícil debido a los problemas en las rutas y las comunicaciones.

Por último, aseguró que el operativo cuenta con el equipamiento necesario gracias al aporte de distintos colaboradores. "Hay un hombre que donó una planta eléctrica, hay herramientas. Tenemos pero de sobra para hasta compartir con los otros equipos", concluyó.