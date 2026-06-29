Una mendocina de 79 años busca regresar al país tras quedar en la calle por los terremotos en Venezuela

María Alicia Zurli Giraud Billoud tiene 79 años, nació en Mendoza y desde hace casi cinco décadas vive en Caracas. Su historia volvió a cobrar relevancia después de los terremotos que afectaron distintas zonas de Venezuela y dejaron su departamento con serios daños estructurales, obligándola a abandonar el edificio y pasar las noches en la calle.

La mujer reside en la Residencia Santander, sobre la avenida San Martín, frente al Colegio República del Ecuador. Según relataron quienes la acompañan, el inmueble quedó al borde del colapso tras los movimientos sísmicos y ya no es seguro volver a ingresar. María Alicia permanece allí junto a Luis, un joven venezolano que desde hace tres años la ayuda diariamente.

La mendocina está postrada desde 2023, cuando sufrió una caída en el baño que le provocó una fractura de cadera. Nunca pudo tratar adecuadamente esa lesión y desde entonces permanece en cama, necesitando asistencia permanente para las tareas cotidianas.

María Alicia nació en Tres Esquinas y emigró a Venezuela en 1978 junto a su esposo, quien había recibido una propuesta laboral. Con el paso de los años enviudó, no tuvo hijos y quedó prácticamente sola en Caracas.

Además de intentar regularizar su pasaporte para evaluar un eventual regreso a Argentina, necesita medicamentos, pañales y alimentos que, según quienes la acompañan, actualmente no están llegando de manera regular. Su estado de salud se volvió aún más delicado después del terremoto .

Luis, el joven que hoy la cuida, contó en distintas entrevistas que cuando conoció a María Alicia atravesaba una situación de abandono. Desde entonces se hizo cargo de asistirla diariamente y también comenzó a difundir su historia a través de su cuenta de TikTok, donde registra su evolución desde 2023 y muestra el difícil presente que atraviesa.

El terremoto agravó una situación que ya era crítica

Durante el terremoto, Luis logró sacar a María Alicia del edificio utilizando una silla de ruedas. Desde ese momento ambos permanecen fuera del inmueble porque presenta importantes grietas y existe riesgo de derrumbe.

Según contó la propia mujer, parte de su familia en Argentina conoce su situación, aunque hasta el momento no pudo concretarse una ayuda para facilitar su regreso. También trascendió que tiempo atrás hubo intentos de contactar a Cancillería argentina para buscar asistencia, aunque, de acuerdo con el relato de Luis, no obtuvieron respuestas positivas.

En un video difundido por la cuenta Solidaridad Argentina, María Alicia expresó su deseo de regresar al país. "Soy María Alicia Zurli. Estoy viviendo en Venezuela desde el año 1978. Necesito ayuda de mi familia", manifestó, al tiempo que recordó que llegó a ese país acompañando a su esposo y que hoy se encuentra completamente sola.

El pedido para volver a Mendoza

Solidaridad Argentina

En ese mismo mensaje, la mendocina mencionó a familiares y explicó que atraviesa un momento muy difícil tras haber sufrido un ACV y otros problemas de salud. "Yo les escribo porque necesito ayuda, no tengo otra forma", expresó.

Personas que colaboran con ella en Caracas también pidieron públicamente que pueda regresar a Argentina. Explicaron que, mientras continúan las réplicas del terremoto, permanecer en el edificio representa un riesgo y remarcaron que la mejor alternativa sería que pudiera volver a Mendoza, donde nació y aún conserva parte de su familia.

Mientras espera poder regularizar su documentación y conseguir asistencia, María Alicia continúa dependiendo de la ayuda de Luis y de algunos vecinos que la acompañan. Su historia comenzó a viralizarse en redes sociales con el objetivo de que su pedido llegue a las autoridades y pueda concretar el regreso al país que viene deseando desde antes de que el terremoto agravara su situación.