ACDE realizó su 4° Jornada de la Sustentabilidad y reafirmó su compromiso con la educación

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y sus socios se reunieron en el auditorio de la Torre Galicia, Microcentro, para realizar su 4° Jornada de la Sustentabilidad "Educación: un compromiso indispensable para transformar el futuro".

De esta forma, ejecutivos y directivos de empresas, académicos y representantes de ONG's coincidieron en abordar "entre todos" los importantes desafíos educativos que enfrenta el país.

"Las jornadas históricamente se asociaban más a temas de medio ambiente, pero este año pensamos en traer el tema de la educación, para que haya un país y empresas verdaderamente sostenibles ", explicó Víctor Valle, presidente de ACDE , en diálogo con MDZ, que fue invitado al evento.

En ese sentido y ante un centenar de representantes de empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, Valle pidió a los empresarios: "Abrir una primera puerta a quien todavía no tiene experiencia, acompañar a quienes llevan años trabajando y necesitan aprender otras formas de hacer su tarea y escuchar a las nuevas generaciones sin idealizarlas ni desentendernos de lo que esperan del trabajo y de las empresas", porque, dijo: " como dirigentes de empresa tenemos que ver los resultados, pero primero mirar y cuidar a las personas que generan esos resultados ".

Tras la apertura, Ianina Tuñón , investigadora en el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) y Víctor Volman director ejecutivo de Argentinos por la Educación, debatieron en el panel Educación y desarrollo humano: diagnóstico y desafíos en Argentina, moderado por Adriana Sirito .

"Cada vez tenemos menos chicos en la Argentina, por lo que cada niño que nazca es un bien muy preciado. Y por eso el mercado tiene muchas responsabilidades en términos de acompañar a sus madres y sus familias", planteó Tuñón, quien además subrayó la profunda desigualdad educativa que existe en el país.

Ianina Tuñón y Víctor Volman participaron de la jornada.

En tanto, Volman señaló: "En Argentina uno de cada dos niños no alcanza los niveles de comprensión lectora requeridos para tercer y cuarto grado. No podemos darnos el lujo de que haya grieta en materia de educación en nuestro país. Tenemos que tratar de generar demanda social vía presión de la ciudadanía y acuerdos a nivel político para enfrentar este desafío".

Distintos actores en pos de la educación

Arturo Acevedo, presidente de la Fundación Acindar; Paula Cardenau, cofundadora y directora de Arbusta; y Bautista Pino, director de Incidencia Pública de la Red de Innovación Local (RIL) relataron experiencias concretas que muestran cómo la articulación entre distintos actores puede generar un impacto positivo y sostenible en las trayectorias educativas y laborales de las personas.

“Si en materia educativa no cambiamos, si no nos adaptamos, nos vamos quedar atrás y el mundo nos va a pasar por encima”, advirtió Acevedo. En ese sentido contó que la Fundación Acindar realiza distintas acciones para promover la educación técnica a partir de proyectos sustentables presentados por escuelas y otras empresas y señaló: "Las empresas tienen la obligación moral de hacer un aporte para revertir esto, si no lo hacemos vamos a enfrenta un escenario complejo".

A su turno, Cardenau contó: “Pensamos nuestra compañía como un territorio pedagógico y nos convertimos en una productora de talento que potencia las habilidades de las personas a partir de fomentar la mentalidad de crecimiento. Estas habilidades para nosotros son más importantes que las técnicas”.

Por su parte, Pino destacó: “El cambio del sistema educativo es tal que los chicos aprenden más afuera que dentro de la Escuela en espacios no formales. Hoy todos los chicos en su casa utilizan la IA. En ese marco, los municipios son actores fundamentales y también la sociedad civil para fomentar instancias educativas fuera del aula y construir un tejido comunitario”. El panel fue moderado por Patricia Sclocco, socia de ACDE, quien llamó a la articulación de todos los sectores para abordar los desafíos de la educación.

Educación, empleo e innovación

Luego, en el segmento Aprender para el futuro: formación, empleo y desarrollo, moderado por Leonela Navarrete, directora ejecutiva de Fundación Varkey, Pablo Molina, gerente operativo de innovación tecnológica y talento digital del Ministerio de Educación GCBA; Alvaro Pena, consejero de UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) y Pedro Angulo, líder de Proyectos y Asuntos Públicos de YPF, compartieron iniciativas concretas que buscan tender puentes entre la educación y el empleo, acompañando a las personas en trayectorias de desarrollo plenas y sostenibles.

"El desafío es desarrollar la adaptabilidad en las personas, que puedan continuar capacitándose para adecuarse al contexto", planteó Molina. "Tenemos que aprender a leer las señales de cambio que se nos vienen y plantear las estrategias de desarrollo adecuadas vinculadas con el territorio", agregó Pena. En tanto, Angulo, agregó: "Vivimos cambios tecnológicos vertiginosos en el mundo del trabajo y tenemos que hacer mucho y en poco tiempo, por lo que la articulación entre todos es fundamental" y abogó por "llevar la industria al aula".

En el cierre, Marcos Uribelarrea, líder de la Comisión de Sustentabilidad de ACDE, recordó: “Cuando una persona puede imaginar un futuro en el lugar donde vive, aparece algo fundamental para nuestras comunidades: el arraigo. Arraigo no significa impedir que los jóvenes se vayan. Conocer, estudiar, viajar y buscar nuevos horizontes también forma parte de crecer. El verdadero desafío es otro: que quedarse también sea una opción.” Y para lograr eso convocó a los empresarios"a asumir con mayor claridad el compromiso que cada uno puede aportar desde su lugar para construir un futuro más humano, más inclusivo y verdaderamente sostenible".