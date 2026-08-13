Licencia de conducir en Provincia: cuánto cuesta tramitarla en agosto de 2026

El precio de la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires no puede resumirse en una sola cifra. Aunque existen componentes nacionales y provinciales iguales para todos, cada municipio incorpora su propio arancel. Esa combinación determina cuánto termina pagando una persona que obtiene el registro por primera vez o debe renovarlo en agosto de 2026.

El piso actualizado para una licencia original, renovación o reemplazo es de $15.897,50, antes de agregar la tasa municipal. La suma surge del CENAT, que desde julio cuesta $10.150, más $3.520 correspondientes al trámite provincial y $2.227,50 del CEPAT. Este desglose corrige una confusión frecuente: los $3.520 no corresponden al certificado nacional, sino a la tasa bonaerense. Para duplicados, triplicados y emisiones posteriores, el componente provincial totaliza $8.167,50; al incorporar el CENAT, la base asciende a $18.317,50, también sin contar lo que cobra el municipio. La ANSV actualizó el valor nacional mediante la Disposición 202/2026, publicada el 7 de julio. Agencia Nacional de Seguridad Vial y Gobierno bonaerense .

El otorgamiento está delegado en los 135 municipios bonaerenses. Por eso, el trámite debe iniciarse en el Centro Emisor de Licencias que corresponda al domicilio asentado en el DNI y el costo definitivo cambia de una localidad a otra. El CENAT consulta antecedentes nacionales, mientras que el CEPAT hace lo propio en el ámbito provincial.

Ambos comprobantes deben estar pagos antes del turno. Abonar las boletas habilita a comenzar el proceso, pero no garantiza la entrega: todavía es necesario cumplir las evaluaciones y requisitos. La renovación puede realizarse desde 30 días antes del vencimiento y hasta 90 días después. Superado ese margen, corresponde tramitar una licencia original.

Para todos los trámites se exige DNI vigente, libre deuda de infracciones con sentencia firme, comprobantes del CENAT y el CEPAT y, cuando corresponde, la licencia anterior. Si el documento fue robado o extraviado, debe presentarse la denuncia. También puede requerirse un certificado de legalidad cuando la credencial proviene de otra provincia o no tiene formato nacional. Las licencias profesionales C, D y E suman el certificado de antecedentes penales. Quienes estén bajo tratamiento médico deben llevar informes o estudios actualizados, y todos los solicitantes deben superar la evaluación psicofísica.

La primera licencia requiere un recorrido más amplio: curso obligatorio de educación vial, examen teórico presencial y prueba práctica de manejo. El sitio provincial señala que la evaluación teórica contiene 40 preguntas, exige al menos un 75% de respuestas correctas y contempla tres oportunidades por año, separadas por un mínimo de 30 días. La prueba práctica incluye arranque, uso del cinturón y las luces, marcha atrás y estacionamiento. Si se utiliza un vehículo particular, debe llegar conducido por una persona habilitada y contar con cédula, seguro y VTV vigentes. Quien obtiene su primera licencia circula como principiante durante seis meses.

Prórroga para profesionales y multas vigentes

Agosto suma un dato especial para los conductores profesionales alcanzados por el nuevo régimen interjurisdiccional, implementado el 6 de julio. La Provincia prorrogó por 60 días los vencimientos comprendidos entre el 1.º de julio y el 31 de agosto debido a dificultades operativas y contempló otra extensión similar si los problemas persisten. Además, las evaluaciones, capacitaciones y pruebas quedaron en manos de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sin una tarifa nacional de referencia. Ministerio de Transporte bonaerense y Boletín Oficial provincial.

Para el resto de los casos, conviene consultar directamente al municipio antes de pedir turno. Circular sin licencia vigente puede derivar en sanciones de 300 a 1.000 unidades fijas. Con la UF establecida en $2.271 para julio y agosto, ese rango equivale a entre $681.300 y $2.271.000. Resolución oficial sobre las unidades fijas.