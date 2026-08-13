Taxis eléctricos: Buenos Aires renueva un clásico porteño

Buenos Aires impulsa la renovación de su flota con taxis eléctricos en un salto histórico para el transporte público porteño. La modernización, a través de créditos del Banco Ciudad, ya ve circular 12 unidades. La iniciativa busca acelerar la incorporación de vehículos limpios con financiamiento accesible.

La iniciativa busca acelerar la incorporación de taxis eléctricos en Buenos Aires mediante una línea de financiamiento específica. Según la información difundida, la tasa ofrecida es del 20% fija y se presenta como la más baja del mercado. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, mantuvo un encuentro con los primeros taxistas que adquirieron vehículos eléctricos mediante estos préstamos preferenciales.

“Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial”, sostuvo Jorge Macri. El mandatario porteño señaló además que los conductores encuentran un ahorro operativo que les permite afrontar la cuota y que algunos pudieron vender sus anteriores vehículos para acceder a unidades de mayor categoría.

En la Ciudad hay unos 18 mil taxis y, de acuerdo con los datos proporcionados, el costo operativo de una unidad eléctrica equivale al 20% del correspondiente a un vehículo impulsado a nafta o GNC. A esa diferencia se suma el mantenimiento: un motor eléctrico tiene aproximadamente 40 piezas móviles, mientras que uno a combustión posee unas 450, lo que reduce la frecuencia y el costo de las visitas al taller.

La incorporación de vehículos eléctricos también contempla beneficios impositivos. Los autos 100% eléctricos cuentan con una exención permanente del 100% en el pago de la patente. En el caso de los híbridos, la exención rige durante los primeros dos años y luego se aplican reducciones progresivas.

A partir del tercer año, los vehículos híbridos tienen reducciones del 60%, 40% y 20% en los años siguientes, hasta llegar al sexto año, cuando deben pagar la totalidad de la patente. Para los vehículos con una valuación superior a $60 millones, la exención se concede durante el primer año y posteriormente deben abonar el monto total.

A estos incentivos se suma la exención del pago de peajes para los vehículos eléctricos en las autopistas porteñas. Jorge Macri informó que este beneficio será prorrogado por un año más.

Autonomía de hasta 400 kilómetros con una carga

Las nuevas unidades incorporadas al servicio son 100% eléctricas o híbridas enchufables y tienen una autonomía de entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga. Esa capacidad supera el recorrido diario típico informado para un taxi porteño, que ronda los 220 kilómetros.

El sistema permite tres modalidades para recuperar la energía de las baterías: carga lenta mediante un enchufe doméstico, carga semirrápida y carga rápida. Esta última está disponible en estaciones de servicio y permite completar la batería en aproximadamente media hora.

Los 12 taxistas que ya cambiaron sus vehículos por modelos eléctricos viven en PH o casas, una característica que, según la información suministrada, facilita la instalación de los cargadores particulares. Los conductores son Gerardo Ángel Trillini, Claudio Adrián Fernandez, Felix Adán Borges, Edgar Marcelo Pereira, Jorge Ignacio Scherer Keen, Carlos Alberto Lovey, Pablo Martín Barizo, Jorge Alberto Guzman, Eduardo Marcelo Aizemberg, Guillermo Rodríguez, Claudio Rubén Kerszberg y Américo José Sánchez.

La transición eléctrica del transporte público porteño

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, afirmó Jorge Macri.

Durante el encuentro con los taxistas, el jefe de Gobierno estuvo acompañado por el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el secretario de Tránsito, Darío Antiñolo. La línea de financiamiento forma parte de las medidas destinadas a promover el recambio de vehículos utilizados para el transporte de pasajeros.

Los interesados pueden tramitar los créditos mediante el sitio del Banco Ciudad. Los préstamos alcanzan hasta $28 millones, tienen una tasa fija del 20% y, según los datos difundidos, ya son 120 los taxistas que se encuentran realizando gestiones para acceder al financiamiento.