Jubilaciones desde septiembre: cómo se actualizarán los salarios para calcular el haber

El Gobierno publicó nuevos coeficientes para actualizar salarios históricos de quienes cesen o inicien su jubilación desde septiembre de 2026 para todo el país.

Para quienes están a pocos días de dejar la actividad laboral, una disposición administrativa puede modificar una pieza decisiva del cálculo de las jubilaciones. El Gobierno aprobó una nueva tabla para llevar a valores actualizados los salarios cobrados durante la vida activa, con aplicación sobre trámites iniciados desde septiembre de 2026.

La Disposición 10/2026, firmada por la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, fue publicada el 12 de agosto y ya está vigente. El alcance está delimitado por dos fechas: comprende a trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto o soliciten su prestación a partir del 1.º de septiembre. La medida no eleva el haber mínimo ni concede un aumento automático a quienes ya se jubilaron; modifica los coeficientes utilizados para actualizar remuneraciones históricas antes de determinar ciertas prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La disposición remite, además, a un anexo con los valores aplicables a los distintos períodos salariales. Boletín Oficial de la República Argentina.

Una actualización prevista cada tres meses La actualización forma parte de un mecanismo que se publica trimestralmente. El índice combina el componente previsto por la Ley 27.260 con la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Su función es evitar que los sueldos de años o décadas anteriores ingresen al cálculo por su valor nominal, sin reconocer el paso del tiempo.

Shutterstock La metodología no nació con esta disposición: fue aprobada en 2021 y desde entonces se renuevan los coeficientes de manera periódica. En mayo, la Disposición 5/2026 había fijado la tabla aplicable a ceses desde el 31 de ese mes y solicitudes desde el 1.º de junio; la norma de agosto actualiza esos parámetros para el siguiente período. Normativa oficial de la Disposición 5/2026.

Por qué el impacto será diferente en cada caso El efecto final no será idéntico para todas las personas. Los coeficientes se aplican sobre las remuneraciones registradas en cada etapa laboral y el resultado se integra al procedimiento previsto por la Ley 24.241. Por eso, dos trabajadores con la misma cantidad de años aportados pueden obtener haberes diferentes si sus salarios, fechas de actividad o registros previsionales no coinciden. En la práctica, cada remuneración alcanzada se ajusta con el valor correspondiente a su período antes de incorporarse a la liquidación. La nueva tabla tampoco implica que cada futura jubilación vaya a subir en una proporción determinada: es una herramienta técnica dentro de un cálculo que reúne otros componentes y límites legales.