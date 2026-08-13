Jubilaciones desde septiembre: cómo se actualizarán los salarios para calcular el haber
El Gobierno publicó nuevos coeficientes para actualizar salarios históricos de quienes cesen o inicien su jubilación desde septiembre de 2026 para todo el país.
Para quienes están a pocos días de dejar la actividad laboral, una disposición administrativa puede modificar una pieza decisiva del cálculo de las jubilaciones. El Gobierno aprobó una nueva tabla para llevar a valores actualizados los salarios cobrados durante la vida activa, con aplicación sobre trámites iniciados desde septiembre de 2026.
La Disposición 10/2026, firmada por la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, fue publicada el 12 de agosto y ya está vigente. El alcance está delimitado por dos fechas: comprende a trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto o soliciten su prestación a partir del 1.º de septiembre. La medida no eleva el haber mínimo ni concede un aumento automático a quienes ya se jubilaron; modifica los coeficientes utilizados para actualizar remuneraciones históricas antes de determinar ciertas prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La disposición remite, además, a un anexo con los valores aplicables a los distintos períodos salariales. Boletín Oficial de la República Argentina.
Una actualización prevista cada tres meses
La actualización forma parte de un mecanismo que se publica trimestralmente. El índice combina el componente previsto por la Ley 27.260 con la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Su función es evitar que los sueldos de años o décadas anteriores ingresen al cálculo por su valor nominal, sin reconocer el paso del tiempo.
La metodología no nació con esta disposición: fue aprobada en 2021 y desde entonces se renuevan los coeficientes de manera periódica. En mayo, la Disposición 5/2026 había fijado la tabla aplicable a ceses desde el 31 de ese mes y solicitudes desde el 1.º de junio; la norma de agosto actualiza esos parámetros para el siguiente período. Normativa oficial de la Disposición 5/2026.
Por qué el impacto será diferente en cada caso
El efecto final no será idéntico para todas las personas. Los coeficientes se aplican sobre las remuneraciones registradas en cada etapa laboral y el resultado se integra al procedimiento previsto por la Ley 24.241. Por eso, dos trabajadores con la misma cantidad de años aportados pueden obtener haberes diferentes si sus salarios, fechas de actividad o registros previsionales no coinciden. En la práctica, cada remuneración alcanzada se ajusta con el valor correspondiente a su período antes de incorporarse a la liquidación. La nueva tabla tampoco implica que cada futura jubilación vaya a subir en una proporción determinada: es una herramienta técnica dentro de un cálculo que reúne otros componentes y límites legales.
La distinción con la movilidad jubilatoria es central. La movilidad actualiza periódicamente los haberes que ya están en curso, mientras que esta disposición actúa antes, al reconstruir el valor de los sueldos que servirán de base para una prestación nueva. En términos simples, no cambia lo que cobran en septiembre todos los jubilados y pensionados. Su incidencia se concentra en expedientes comprendidos por las fechas establecidas y en los que deban computarse remuneraciones de trabajadores dependientes. En trayectorias mixtas, con aportes como asalariado y también como autónomo o monotributista, el índice se vincula específicamente con el tramo trabajado bajo relación de dependencia.
Qué conviene controlar antes de iniciar el trámite
Para quienes estén próximos a jubilarse, la prioridad pasa por controlar la historia laboral y las remuneraciones informadas. Conviene verificar que figuren todos los empleadores, los períodos trabajados y los salarios declarados; si aparecen vacíos o diferencias, recibos de sueldo, certificaciones de servicios y constancias laborales pueden ser necesarios para respaldar un reclamo.
También resulta importante mirar la fecha efectiva de cese y la de solicitud, porque determinan qué tabla corresponde. Una diferencia de días puede ubicar el expediente bajo parámetros distintos. Al cierre de esta nota, la Disposición 10/2026 es la actualización oficial más reciente del esquema trimestral y su vigencia comenzó con la publicación en el Boletín Oficial.