Escándalo en la Ruta 2: tomaba whisky mientras manejaba y se burló de un recordado caso

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de un conductor que publicó videos tomando whisky mientras manejaba y luego hizo una “humorada” en la Ruta 2 al imitar el recordado caso de Mar del Plata conocido como “si nos matamos, nos matamos”.

El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV , una línea de WhatsApp que funciona para denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en todo el país, el cual fue lanzado a mediados de junio de este año.

A partir de las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir .

El hombre tiene 46 años y se determinó que su licencia se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires . Ahora, se espera que sea notificado de la medida preventiva por el período de tiempo que determine la jurisdicción correspondiente.

La ANSV recibió 2.277 mensajes desde la puesta en marcha del Sistema de Reporte Vial Ciudadano , una herramienta que permite a cualquier persona denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial que observe en la vía pública.

Funciona a través de WhatsApp (11-2787-0000), y ante cada hecho, el organismo analiza la situación denunciada y determina, de acuerdo con la evidencia disponible y la normativa vigente, las medidas que correspondan.

A partir de los reportes recibidos, se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados de gravedad.

Al Sistema de Reporte Vial Ciudadano se puede reportar alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular al volante, entre otras acciones temerarias.