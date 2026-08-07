El escándalo por acusaciones de plagio contra un profesor estrella que sacudió a la Universidad de Cambridge, una de las mejores del mundo

Un profesor de la Universidad de Cambridge renunció "con efecto inmediato" tras verse implicado en un escándalo de plagio.

El miércoles, el centro de estudios anunció que había iniciado una investigación contra Jason Arday "tras la aparición de nueva información" sobre sus "cualificaciones académicas y nombramientos honoríficos".

Arday —que en 2023 se convirtió en el profesor negro más joven de la historia de la universidad— admitió haber cometido errores en su trabajo, pero afirmó que se ha enfrentado a "un nivel implacable de escrutinio público y ataques personales" y que no es un "mentiroso".

Esto se produjo tras una serie de informes en los medios de comunicación que cuestionaban algunos de sus logros y acusaciones de plagio en su tesis doctoral.

Arday dijo que había llegado a la conclusión de que "la única manera de cerrar este capítulo es apartarse".

En el comunicado publicado el miércoles por Good Law Project, una organización sin fines de lucro británica dedicada a combatir la desigualdad, Arday afirmó que ser nombrado profesor había sido "sin duda, el mayor privilegio profesional de mi vida".

Sin embargo, luego agregó: "Llega un punto en que el costo personal se vuelve demasiado elevado".

Aseguró que su renuncia no debía "interpretarse como una pérdida de fe en la academia ni en los valores que me trajeron a Cambridge en primer lugar".

"Tampoco debe confundirse con una aceptación de las narrativas que me han rodeado", agregó.

Tras agradecer a sus alumnos y compañeros, dijo que "por mi propio bienestar, por mi familia y por aquellos que me han apoyado durante este difícil período, he llegado a la conclusión de que la única manera de cerrar este capítulo es hacerme a un lado".

Arday dijo que "este no es el final de mi trabajo" y que necesitaba "tiempo para recuperarse".

"Cuando llegue el momento, regresaré", añadió.

Getty Images El Jesus College, del que formaba parte el profesor Jason Arday, ha anunciado que iniciará su propio proceso "en paralelo" a la investigación que la universidad conduce.

Los señalamientos de plagio

Las acusaciones de plagio contra Arday fueron formuladas por primera vez por Nathan Cofnas, un investigador estadounidense que se define como "realista racial".

Cofnas perdió su puesto en la Universidad de Cambridge tras la polémica generada por sus declaraciones, en las que sostuvo que, en una auténtica meritocracia, las personas negras "desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del deporte y el entretenimiento".

En Substack, afirmó haber sometido el trabajo de Arday a un software de detección de plagio, el cual descubrió que "muchos pasajes se han copiado con una edición mínima, conservando a veces errores de corrección de estilo de la fuente original".

En un principio, Cambridge había descrito las acusaciones formuladas contra Arday como una "vil campaña para socavar su credibilidad".

El sábado, Arday declaró al diario londinense The Times en una entrevista que era responsable de esos errores, pero que "lo que no soy es un mentiroso".

"Desde que llegué a Cambridge, ha habido una campaña muy bien orquestada y coordinada para destituirme de mi cargo", aseguró.

Sugirió que esto tenía "motivaciones raciales" y que se había convertido en el "blanco de las críticas" a las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Arday afirmó que algunos errores en sus primeros trabajos académicos se debían a que tiene autismo, ya que recurría a la imitación para comprender la información, y que un análisis similar encontraría errores parecidos en los trabajos de otros académicos.

"Estamos hablando del mundo académico. Yo no asesiné a nadie. Creo que la crueldad que he sufrido y el hecho de que me presenten como una especie de mentiroso y fantasioso es totalmente inaceptable", declaró al periódico.

En 2023, tras ser nombrado profesor en Cambridge, Arday concedió una entrevista a la BBC en la que relató que tuvo una infancia difícil. En sus primeros años fue diagnosticado con autismo y un retraso generalizado del desarrollo. No pudo hablar hasta los 11 años y no aprendió a leer ni a escribir hasta que cumplió los 18.

Sin embargo, no solo logró sobreponerse a esas dificultades, sino que también obtuvo dos másteres y un doctorado en Estudios de la Educación.

En el momento de su nombramiento como profesor, era uno de los cinco catedráticos afrodescendientes que había en la prestigiosa universidad británica.

PA Arday era una figura muy conocida en Reino Unido e incluso fue uno de los portadores de la antorcha olímpica durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Otras dudas

Cofnas también había puesto en duda las afirmaciones de Arday de que corrió 30 maratones en 35 días y 482 kilómetros en tres días con fines benéficos.

Arday contestó que había recaudado más de US$6,7 millones para obras de caridad, además de correr 970 kilómetros en una cinta de correr en seis días.

También declaró al diario londinense The Guardian que los US$6,7 millones se recaudaron con la ayuda de otras personas a lo largo de un período de 20 años, pero dijo que no podía revelar los nombres de los implicados, ya que había firmado con ellos acuerdos de confidencialidad.

Cuando el periódico le preguntó sobre el reto de los 970 kilómetros, dijo que en realidad lo completó en un período de 12 días para tener días de descanso debido al "desgaste acumulado del entrenamiento" de retos anteriores.

"No puedo hacer que la gente me crea", dijo al The Times sobre los demás récords de atletismo.

"Nadie vive con un comprobante para cada cosa que dice o hace", replicó.

El miércoles por la mañana, la Universidad de Cambridge declaró que había iniciado una investigación "tras recibir nueva información" sobre las "cualificaciones académicas y los nombramientos honoríficos" de Arday.

"Por otra parte, siguen en curso varias quejas relacionadas con la mala conducta académica, que se están tramitando de acuerdo con nuestra política de mala conducta en la investigación", declaró la universidad en un comunicado.

En el escrito, el centro de estudios apuntó: "Si bien somos plenamente conscientes de los comentarios y las preocupaciones del público en torno a este asunto, sigue siendo vital que cualquier proceso sea exhaustivo y se ajuste tanto a las políticas universitarias como a la legislación laboral."

"También reconocemos plenamente que hay una persona en el centro de esta situación, y seguimos brindándole apoyo", remató.

El Jesus College, donde Arday era profesor, ha declarado que está iniciando su propio proceso "en paralelo" a la investigación de la universidad.

BBC En 2023, Arday contó a la BBC las dificultades de aprendizaje que tuvo que atravesar durante su infancia.

Los respaldos

El miércoles por la mañana, la editorial Simon & Schuster, que tiene previsto publicar las memorias de Arday a finales de este mes, lo defendió en un comunicado publicado por la agencia de noticias AFP.

"Nos enorgullece publicar la obra del profesor Jason Arday. Hemos trabajado estrechamente con él... y podemos dar fe de la profesionalidad y la integridad que ha demostrado en cada etapa de la publicación", declaró Simon & Schuster.

Por otra parte, la Policía Metropolitana confirmó que había investigado a un periodista por una denuncia de acoso después de que este enviara preguntas por correo electrónico a Arday, antes de concluir que no se había cometido ningún delito.

La policía reconoció que pedirle al periodista que no volviera a contactar con Arday no fue la decisión correcta y que podría haber obstaculizado el periodismo legítimo.

Jovan Owusu-Nepaul, quien se describe como un colaborador de Arday, declaró el miércoles al program de la BBC Newsnight que le parecía "todo el asunto lamentable".

"La forma en que se le ha tratado y la atención bastante desmesurada que se le ha prestado en relación con su currículo —su trayectoria profesional— en la Universidad de Cambridge", afirmó.

"También es lamentable que hayan salido a la luz algunas falsedades sobre su currículo", apuntó

Y, por último, dijo que era "apropiado" respetar la petición de Arday de "un poco de espacio".

*con información de Laurence Cawley

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

|Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC