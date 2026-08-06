Las "viudas negras" de Rusia: el negocio de casarse con soldados para cobrar la indemnización por su muerte

Crecen las denuncias contra mujeres que se casan con soldados heridos o a punto de partir al frente para cobrar la indemnización que paga Rusia si mueren.

Las llamadas "viudas negras" ya representan un problema cada vez mayor para Rusia. Mujeres acusadas de casarse con soldados gravemente heridos, con militares agonizantes en camas de hospital o con reclutas solteros a punto de partir hacia Ucrania, con el objetivo de cobrar la indemnización que el Estado paga cuando mueran en combate. La compensación arranca en los 5 millones de rublos —unos 64.000 dólares—.

Una hija se enteró de que su padre se había casado en secreto recién el día en que le entregaron su certificado de defunción. El soldado ruso había muerto en el frente ucraniano y, en el trámite, apareció una esposa de la que la familia no tenía la menor noticia. "Parecía irreal. Cuando me entregaron el certificado de defunción, me preguntaron si estaba casado. Les dije que no, pero me dijeron que sí lo estaba. Ni siquiera logré contactarme con la mujer", relató María en una investigación de CNN.

Cuánto paga Rusia por cada soldado muerto El incentivo es económico es considerable. Cuando un militar muere en Ucrania, sus familiares reciben una indemnización que arranca en los 5 millones de rublos, unos 64.000 dólares, una cifra que en algunos casos puede escalar bastante más. En un país donde ese monto equivale a varios años de ingresos promedio, el beneficio transformó el matrimonio con un soldado en un cálculo financiero para algunas personas.

Entre los episodios que más conmoción generaron figura el de una enfermera de un hospital militar, despedida tras ser acusada de haberse casado con cinco soldados internados bajo su cuidado, todos ellos fallecidos poco después a causa de las heridas de combate. Las denuncias apuntan también a militares que habrían sido engañados para firmar el matrimonio antes de morir e incluso a ceremonias celebradas cuando ya estaban agonizando.

El escándalo del pódcast de Tomsk La discusión pública estalló el año pasado, durante un videopódcast grabado en la ciudad siberiana de Tomsk. Ante la pregunta de la conductora sobre cómo conseguir dinero teniendo ya un departamento, una agente inmobiliaria respondió entre risas: buscar un hombre que estuviera sirviendo en la "operación militar especial" —el nombre oficial que el Kremlin le da a la guerra— y esperar a que lo mataran para cobrar ocho millones de rublos.