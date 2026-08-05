Otra jornada de ataques de Ucrania sobre el territorio de Rusia

Las fuerzas de Ucrania insisten con nuevos ataques sobre instalaciones de la compañía Wildberries en la región de Tula, en suelo de Rusia.

Los drones de Ucrania y de Rusia golpean profundo en las líneas enemigas. Foto Efe

En Rusia, el gobernador de la provincia de Tula, Dimitri Miliaev, ha informado este miércoles de que la región ha sido blanco durante la pasada noche de los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han golpeado nuevamente un centro logístico del gigante del comercio digital Wildberries, conocido como el 'Amazon ruso'.

"Un dron se ha estrellado contra un centro logístico de Wildberries, provocando un incendio", ha detallado Miliaev en un mensaje en sus redes sociales sobre los ataques, en el que ha dado cuenta además de daños en edificios de apartamentos en el distrito de Venevski y en instalaciones industriales en Novomoskovsk y Uzlovski.

Miliaev también ha añadido que las fuerzas rusas han logrado interceptar en la región hasta 107 drones ucranianos. Por otro lado, ha destacado la ausencia de víctimas, salvo un herido.

El servicio de empresa de la compañía ha difundido una breve nota para confirmar que el personal que estaba trabajando en ese momento en las instalaciones ha podido ser evacuado correctamente.

Los drones, armas estratégicas en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto Efe Ucrania ataca Rusia En la víspera, el Ejército ucraniano dirigió parte de sus ataques a diferentes centros que esta compañía tiene repartidos por la geografía rusa, entre ellos una zona industrial en el municipio moscovita de Chejov, que dejó cinco muertos y una decena de heridos, así como en otros de Leningrado y Tver, donde no hubo víctimas.