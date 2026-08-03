Ataques de Ucrania en territorio de Rusia dejan varios civiles muertos

Rusia denuncia la muerte de seis civiles y decenas de heridos en nuevos ataques de Ucrania en suelo ruso. Se usaron drones en varias regiones.

Ucrania y Rusia abusan de los drones en la guerra sin fin que sostienen. Foto Efe

Las autoridades de Rusia denunciaron la muerte de al menos seis civiles, así como de varios heridos, como consecuencia de los nuevos ataques de las fuerzas de Ucrania lanzados durante las últimas horas, que han tenido como objetivos desde un centro de vigilancia en Crimea a una universidad en Bélgorod.

El gobernador de la provincia de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha informado de la muerte de tres civiles en la localidad rural de Arjipo-Ósipovka, cerca de la ciudad de Gelendzhik, ubicada a orillas del mar Negro.

"Ha ocurrido una tragedia", ha lamentado, al mismo tiempo que ha dado cuenta de trece heridos. Kondratiev ha detallado en sus redes sociales que el ataque con dron tenía como objetivo infraestructura civil.

Rusia y el ataque "bárbaro" de Ucrania Por su parte, el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha informado de la muerte de otras tres personas, además de dos heridos más, como consecuencia de u nuevo "bárbaro" ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que en los últimos días han intensificado sus operaciones en esta península.

En ese sentido, los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa han dado este lunes más detalles acerca de un ataque de finales de julio dirigido con éxito hacia unas instalaciones que albergan sistemas de radar en Crimea.