ACDE llamó a competir en el mundo sin perder el foco en las personas

Empresarios , dirigentes sociales y referentes religiosos participaron del 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE ) , que reunió a más de 700 asistentes en Buenos Aires para debatir sobre los desafíos que plantean la caída de la natalidad, la irrupción de la inteligencia artificial y las oportunidades que enfrenta la Argentina en el escenario global.

Durante el cierre, el presidente de ACDE , Víctor Valle, expresó su optimismo respecto del futuro del país y llamó a los empresarios a “salir del metro cuadrado”, perder el miedo a competir en el mundo y promover el humanismo dentro de las organizaciones. “Necesitamos personas para prosperar y no perder de vista nuestro propósito: mejorar la vida de otras personas”, sostuvo. Además, señaló que el superávit fiscal es una condición necesaria, pero insuficiente, y remarcó la importancia del diálogo, los consensos y la construcción de un proyecto común para las futuras generaciones.

La jornada comenzó con una apertura a cargo de Alejandra Ferraro, presidenta del Encuentro Anual ACDE y directora global de Recursos Humanos de Accenture, junto al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Ferraro alertó sobre la caída del 47% en la tasa de natalidad argentina y pidió que las empresas impulsen políticas que acompañen los proyectos familiares de sus colaboradores. También advirtió que el desafío de la inteligencia artificial no debe alejarnos de capacidades humanas esenciales como el pensamiento crítico y el discernimiento. Rossi, por su parte, destacó la importancia de la ética del cuidado y la responsabilidad de los líderes de acompañar y corregir con respeto.

El 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que reunió a más de 700 asistentes en Buenos Aires.

La cuestión demográfica ocupó un lugar central en el panel “Demografía y familia: el futuro se juega ahora”. La académica María Inés Passanante explicó que la tasa de fecundidad argentina ya no alcanza el nivel de reemplazo generacional y alertó sobre los riesgos del llamado “invierno demográfico”, caracterizado por el envejecimiento poblacional y desequilibrios económicos y sociales. El empresario Gastón Podestá afirmó que se trata de un fenómeno que ya está ocurriendo, aunque muchas veces pase desapercibido. En tanto, el padre Mariano Caracciolo destacó la necesidad de acompañar a los jóvenes y alentarlos a proyectar su futuro en el largo plazo, incluyendo la formación de una familia.

En el plano internacional, el analista Fabián Calle sostuvo que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica gracias a su potencial energético y minero. Según señaló, estos recursos vuelven al país especialmente atractivo para Estados Unidos y la Unión Europea en el nuevo contexto geopolítico.

La jornada comenzó con una apertura a cargo de Alejandra Ferraro, presidenta del Encuentro Anual ACDE y directora global de Recursos Humanos de Accenture.

La competitividad y el desarrollo económico fueron analizados por referentes empresariales como Mariano Bosch (Adecoagro+), Sofía Pescarmona (Lagarde), Gustavo Manríquez (Banco Supervielle) y Felicitas Castrillón (Disney Latinoamérica). Bosch destacó las ventajas comparativas de la Argentina en sectores como el agro, la energía y la minería, pero advirtió que el país necesita estabilidad y una cultura orientada a la eficiencia. Pescarmona señaló que la baja de la inflación obliga a las empresas a enfocarse más en la productividad y la generación de valor. Manríquez remarcó el papel que tuvo el empresariado para sostener la actividad económica durante años de dificultades, mientras que Castrillón insistió en la necesidad de superar el temor a competir.

ACDE 5 La competitividad y el desarrollo económico fueron analizados por referentes empresariales. ACDE.

Inteligencia artificial: tecnología y humanidad

La inteligencia artificial fue otro de los temas destacados. Majd Sakr, chief learning and research officer de Accenture, afirmó que la humanidad atraviesa una etapa inédita de aceleración tecnológica. Sin embargo, advirtió que la principal tensión surge entre la velocidad de la tecnología y la profundidad del juicio humano, que requiere contexto, responsabilidad y reflexión. Para Sakr, el futuro no será una competencia entre personas e inteligencia artificial, sino una colaboración entre ambas.

En ese mismo eje, Walter Abrigo (Santex), Érica Reynoso (Naranja X) y Silvia Tenazinha (Salesforce) coincidieron en que la transformación tecnológica debe mantener a las personas en el centro. Abrigo señaló que la mayoría de las organizaciones todavía utiliza la IA para optimizar procesos internos y destacó la importancia de formar perfiles que combinen conocimientos tecnológicos y de negocio. Reynoso remarcó que la confianza dentro de los equipos sigue siendo una construcción esencialmente humana, mientras que Tenazinha sostuvo que el diferencial competitivo estará en la capacidad de potenciar las habilidades únicas de las personas mediante la tecnología.

ACDE 4 Durante el cierre, el presidente de ACDE, Víctor Valle, expresó su optimismo respecto del futuro del país y llamó a los empresarios a “salir del metro cuadrado”. ACDE.

La educación fue abordada como una herramienta clave para afrontar estos cambios. Marcela de la Fuente, directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa, afirmó que las instituciones educativas deben adaptar sus propuestas para responder a las demandas actuales. Claudia Viviana Gómez, presidenta de la Fundación Queen Mary, destacó que la educación emocional y el liderazgo son tan importantes como la formación tecnológica, ya que el desafío no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en aprender a convivir con ella.

Liderazgo, cultura y trabajo en equipo

Durante la tarde, especialistas en liderazgo reflexionaron sobre la necesidad de construir organizaciones más humanas. Alejandro Melamed sostuvo que la estrategia solo puede ejecutarse con personas y cultura organizacional, y aseguró que “en el futuro lo humano será el lujo”. Verónica Marcelo agregó que los líderes deben enfocarse en desarrollar el potencial de sus equipos, mientras que Alejandra Ferraro destacó la importancia de escuchar, estar presentes y atender la salud mental de los colaboradores.

El cierre estuvo dedicado al trabajo en equipo. Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas, afirmó que la motivación surge de crear entornos psicológicamente seguros donde el error sea aceptado y se fomente la construcción colectiva. Eduardo Braun coincidió en que las buenas personas son la base de los buenos equipos y que la cultura organizacional puede convertirse en una verdadera ventaja competitiva.

ACDE 6 Se compartió un mensaje del papa León XIV, quien sostuvo que el mundo necesita empresarios y dirigentes comprometidos con una economía al servicio del bien común. ACDE.

Durante el encuentro también se compartió un mensaje del papa León XIV, quien sostuvo que el mundo necesita empresarios y dirigentes comprometidos con una economía al servicio del bien común. Además, participaron representantes de Uniapac, dirigentes sindicales, líderes sociales y empresarios de distintos puntos del país, quienes coincidieron en la necesidad de promover una dirigencia empresarial basada en valores, diálogo y compromiso con el desarrollo humano.