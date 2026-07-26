Robótica: un equipo del Instituto Tomás Alva Edison se consagró en México

Mendoza volvió a posicionarse en la cima de la tecnología a nivel internacional: Shadowfox, el equipo conformado por estudiantes del Instituto Tomás Alva Edison , integró la alianza ganadora del Premier Event del FIRST Tech Challenge México, una de las competencias de robótica más importantes de la región. Además, el grupo obtuvo el segundo lugar en Innovación.

En esta edición, Argentina estuvo representada por seis equipos, que demostraron el crecimiento de la robótica educativa en el país. Además de Shadowfox, participaron RBK7 (Robokids), Merinitos, Les Fitas, ArgenBot y Malbec, consolidando una delegación con fuerte presencia provincial y nacional.

El conjunto mendocino se alzó con el Winning Alliance, el premio que destaca a la alianza campeona del torneo. A su vez, también recibió el segundo lugar del Innovate Award, un reconocimiento que distingue la capacidad de innovación aplicada al desarrollo del robot y las soluciones presentadas durante la competencia.

La participación argentina fue acompañada por la Fundación Tomás Alva Edison, a través de Probot School, que impulsa el desarrollo de la educación STEM y promueve la formación de jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Shadowfox, el equipo mendocino que participó del mundial de robótica en México.

Desde la institución destacaron que estos resultados reflejan el compromiso de estudiantes, docentes, mentores y familias que trabajan para posicionar a la Argentina en la élite de la robótica educativa internacional.

La destacada participación argentina en el mundial de robótica

El equipo Shadowfox estuvo conformado por los estudiantes Juan Ignacio Argañaraz, Santiago Olmos, Agustín Campos, Facundo Villafañe, Benjamín Pellizzer, Rafael Millán, Tiziano Salvatore, Lorenzo Bachini, Renzo Costabile, Fermín Berdugo y Guillermo Barrionuevo, bajo la mentoría de Francisco Miranda, Patricio Welch, Graciela Bertancud, Emiliano Mirabile y Valentín Panonto.

La actuación argentina en México también dejó otros importantes reconocimientos. El equipo RBK7 (Robokids) obtuvo el primer puesto en el Judge's Choice Award, mientras que Merinitos alcanzó el segundo lugar en el Design Award, consolidando una destacada participación nacional en el certamen.

El equipo mendocino participó de la alianza ganadora de la competencia. Gentileza

Desde la Fundación Tomás Alva Edison remarcaron que cada uno de estos logros representa mucho más que un resultado: "Cada premio obtenido demuestra que la educación, la innovación, el trabajo en equipo y la perseverancia son herramientas capaces de transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para nuestros jóvenes", señalaron desde la institución.