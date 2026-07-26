Mendoza abre las puertas de su historia: estas son las casas que pueden visitarse

Hasta el 31 de julio se puede recorrer casonas, museos y espacios patrimoniales que abrirán sus puertas para compartir su historia con visitas guiadas, propuestas gastronómicas, actividades artísticas y experiencias culturales. La tercera edición de Las Casas Abiertas propone una excusa perfecta para volver a mirar el patrimonio mendocino con la curiosidad que merece.

El ciclo dura apenas unos días, pero las casas, los museos y los espacios históricos permanecen todo el año. A veces creemos que para conocer mejor la historia, la arquitectura o la cultura de Mendoza hace falta viajar lejos, cuando muchos de esos lugares están a pocas cuadras o a un viaje en colectivo. Solo hace falta detenerse, entrar y dejarse sorprender.

El ciclo forma parte del programa Vivencias Mendocinas y propone descubrir el patrimonio más allá de los edificios históricos . Desde el 20 al 31 de julio, diferentes casas y espacios de distintos departamentos recibirán al público con recorridos que permitirán conocer su arquitectura, las historias de sus habitantes y las tradiciones que forman parte de la identidad mendocina.

Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú” – Casa Fader. Perteneció a la casona de fin de semana de la familia Guiñazú construida a finales del siglo XIX.

La agenda incluye visitas guiadas, conciertos, talleres, recorridos patrimoniales, intervenciones artísticas, actividades rurales y propuestas gastronómicas especialmente diseñadas para conectar el pasado con el presente. El objetivo es que cada espacio funcione como un punto de encuentro entre la memoria, la cultura y quienes lo visitan.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de la Colección Identidad , una muestra itinerante integrada por piezas elaboradas por artesanos y emprendedores mendocinos, perteneciente a la Dirección de Industrias Creativas. La exposición podrá visitarse en distintos espacios participantes y busca reflejar los saberes, técnicas e historias que distinguen a la provincia.

Casa Bianco & Nero, en la esquina de Newbery y Mitre, presenta dos etapas constructivas: la original de 1920 y una ampliación de 1950. Turismo Mendoza

Además, el cronograma contempla propuestas permanentes como los menús patrimoniales en Patio Lorenza, Patio Don Andrés, La Central Vermutería y otros establecimientos; recorridos históricos en Casa Ventura Segura; la tradicional "Tarde finquera" de Ana del Sol; y actividades en Delis Café, Bianco & Nero y Espacio Arizu, entre otros espacios.

Una agenda especial para descubrir el patrimonio

Entre las actividades destacadas figuran las visitas guiadas a la Mansión Stoppel y su muestra de Carlos Alonso; experiencias de turismo rural en Puesto Familiar Los Pajaritos; recorridos patrimoniales en el Museo Casa de San Martín; conciertos en el Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader; talleres infantiles en el Museo Nacional del Vino y propuestas gastronómicas regionales en distintos departamentos.

Desde el ente de Turismo destacaron que Las Casas Abiertas busca fortalecer el turismo cultural mediante experiencias auténticas que revalorizan el patrimonio arquitectónico, los oficios, la gastronomía y las historias que forman parte de la identidad mendocina. La programación completa, con horarios y reservas para cada actividad, puede consultarse en el sitio oficial del ciclo.