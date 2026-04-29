ACDE eligió a Víctor Valle como nuevo presidente de la entidad

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE ) designó ayer a su socio, Víctor Valle , CEO de Pieper AI y exdirector general de Google Argentina , como presidente de la entidad para el período 2026-2029. Siguiendo con la tradición de la institución, Valle fue nominado por el Consejo de ex presidentes de la entidad y fue ratificado en la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada ayer en Buenos Aires.

Tras ser designado unánimemente por la Asamblea, Valle agradeció a los miembros de ACDE y destacó: “Quiero una ACDE movilizada, en la calle, convocando, hablando, convenciendo. Somos más de 1.000 socios con una misión: volver a poner a las personas en el centro de las decisiones empresariales, en un momento de profundos cambios en nuestro país y en el mundo, impulsados por la tecnología. Lo vamos a hacer creando espacios de confianza entre empresarios y jóvenes profesionales de todo el país, para integrar fe, liderazgo y vocación empresarial. Vamos a convocar a los CEO’s, dueños y directores para reflexionar sobre liderazgo cristiano, propósito empresarial y responsabilidad social”.

Además, agradeció en nombre de todos los socios a su predecesora, Silvia Bulla, por la dedicación y la pasión con la cual emprendió su gestión durante estos años. “Los socios están muy agradecidos con la gestión de Silvia, quien asumió con compromiso el liderazgo de ACDE llevando el mensaje de Cristo y el testimonio de Enrique Shaw a cada comunidad empresaria cristiana de todo el país”, añadió Valle .

Sobre el nuevo presidente de ACDE

Víctor Valle es CEO de Pieper AI, firma que asesora a CEOs y C-level en adopción y gobernanza de inteligencia artificial y transformación digital con una mirada humanista. Durante 19 años se desempeñó en Google Argentina, compañía de la que fue su director general hasta diciembre de 2025, donde estuvo a cargo de liderar la operación local. Fue el primer colaborador de la compañía en Argentina. Previo a su designación, se desempeñó como Managing Director de Google Customer Solutions en Hispanoamérica.

Antes de ingresar a Google, trabajó en Kimberly-Clark y Sony y ejerció roles de liderazgo en PwC y en Havas Group. Es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con un MBA en el IAE Business School de Argentina y especializaciones en el MIT y Stanford. Desde el año 2019 es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Austral. Es también presidente del directorio de Misericordia Argentina. Víctor está casado y es padre de 4 hijos. Además de pasar tiempo con su familia, sus actividades favoritas son leer libros sobre historia y filosofía, tocar guitarra, viajar y hacer deportes.

Tras la asamblea a de socios, la mesa ejecutiva de ACDE quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Víctor Manuel Valle.

Vicepresidente 1º: Ignacio Gorupicz.

Vicepresidente 2º: Daniel Martini.

Secretaria: Paula Valente.

Prosecretaria: Guillermina Rocabado Castro.

Tesorero: Pablo Balancini.

Protesorero: Tomás Rigo.

Vocal 1°: Ignacio Driollet.

Vocal 2°: Gonzalo Oliva Beltrán.

enrique-shaw-fundador-acde-foto-asociacion-cristiana-dirigentes-empresa Enrique Shaw, fundador de ACDE. Archivo MDZ

ACDE Es una asociación de dirigentes de empresa, que tiene como objetivo constituirse en un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresaria a la luz de los valores cristianos; y de acción, a través de su compromiso social en una labor empresarial regida por principios éticos y al servicio del bien común.

ACDE es una asociación de personas y no de empresas, siendo éste un elemento distintivo respecto de otras organizaciones.

ACDE es firmante del Pacto Global en Argentina con el objetivo de salvaguardar un crecimiento económico duradero en el contexto de la globalización, mediante la promoción de un conjunto de valores universales que son considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial.