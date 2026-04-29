CUD 2026: el trámite que muchas familias necesitan y no siempre saben cómo empezar

Muchas veces, el CUD aparece en una conversación médica, en una escuela, en una obra social o en una oficina pública. Alguien lo menciona como requisito y recién ahí empieza el recorrido: juntar estudios, pedir informes, buscar turno, entender qué corresponde presentar y qué beneficios se pueden gestionar después.

Para una familia que ya viene de consultas, tratamientos o diagnósticos, el trámite puede parecer una carga más. Pero también puede ser el documento que ordene el acceso a derechos concretos.

El Certificado Único de Discapacidad es gratuito, voluntario y tiene validez en todo el país . Sirve para acreditar una discapacidad ante organismos públicos, obras sociales, prepagas, empresas de transporte y otras instituciones. No se otorga por simple pedido: una Junta Evaluadora interdisciplinaria analiza la documentación y la situación de la persona. A partir de esa evaluación, define si corresponde emitirlo o no.

Uno de los beneficios más importantes está en la cobertura de salud. Con el CUD, la persona puede acceder al 100% de las prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada. Esto incluye tratamientos, medicamentos, rehabilitación, equipamiento y otros apoyos indicados por profesionales. En muchos hogares, esa diferencia no es menor: puede definir si una terapia se sostiene en el tiempo o si un elemento necesario llega cuando realmente hace falta.

El transporte también ocupa un lugar central. El certificado permite viajar gratis en transporte público terrestre, como colectivos, trenes y subtes. Para quienes deben moverse todos los días por controles, tratamientos, estudio o trabajo, ese beneficio tiene un impacto directo en el bolsillo y en la autonomía. Además, el CUD permite gestionar el Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre estacionamiento en los lugares permitidos, sin importar en qué vehículo se traslade la persona.

Qué beneficios se pueden pedir con el CUD

En ANSES, el certificado puede ser necesario para gestionar prestaciones como la asignación familiar por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad o la asignación por cónyuge con discapacidad. Cada trámite tiene sus condiciones, sus formularios y sus controles, pero el CUD suele ser una documentación clave para iniciar el pedido o sostener el beneficio.

También puede ser útil en el ámbito educativo. Según cada situación, permite respaldar solicitudes de apoyos, acompañamientos, adaptaciones curriculares o recursos específicos para garantizar la inclusión escolar. No todos los casos requieren lo mismo, y por eso es importante que la escuela, la familia y los equipos profesionales trabajen con la documentación adecuada.

Hay otros beneficios que dependen de cada jurisdicción. Algunas personas pueden solicitar exenciones de peajes, patentes o determinados impuestos municipales. En esos casos, tener el CUD no significa que la exención se aplique sola: hay que hacer el trámite ante el organismo correspondiente y revisar qué requisitos exige cada normativa local.

El Certificado ÚNico De Discapacidad (CUD) Se Expedirá Sin Vencimiento YouTube Andis Argentina

El paso a paso para solicitarlo

El primer movimiento conviene hacerlo desde el sitio oficial argentina.gob.ar, donde está disponible la consulta de requisitos para tramitar el CUD. Ese cuestionario orienta sobre qué documentación se necesita y dónde iniciar la gestión. Es un paso simple, pero ayuda a evitar errores frecuentes, sobre todo porque no todos los diagnósticos ni todas las edades requieren los mismos papeles.

Después llega la parte más importante: reunir la documentación médica. En general, se pide un certificado médico actualizado, informes de profesionales tratantes, estudios complementarios y DNI. También pueden solicitarse datos de obra social o prepaga, recibo de sueldo, recibo de jubilación o documentación del familiar a cargo, según la situación de la persona.

Con todo reunido, se pide turno para la Junta Evaluadora. El día de la evaluación, los profesionales revisan el caso y luego informan si el certificado fue aprobado o denegado. Si se emite, puede retirarlo cualquier persona mayor de 18 años con el documento original. Además, el CUD está disponible en formato digital en Mi Argentina y tiene la misma validez que la versión física.

Un cambio importante es que el certificado se expide sin vencimiento, aunque pueden existir instancias de actualización. Por eso, quienes ya lo tienen deberían revisar si necesitan presentar nueva documentación en algún momento. Para quienes recién empiezan, la recomendación es no dejar el trámite para último momento: ordenar los informes, consultar los requisitos y pedir turno con tiempo puede ahorrar semanas de idas y vueltas.

El CUD no resuelve todas las barreras que atraviesan las personas con discapacidad, pero puede abrir puertas que muchas veces se vuelven difíciles de empujar. En una farmacia, en una obra social, en una escuela, en un colectivo o en una oficina de ANSES, ese certificado puede convertir un derecho escrito en una ayuda concreta.