Cambios en el CUD 2026: qué pasa con la renovación y quiénes deben hacer el trámite

En miles de hogares argentinos, el inicio de 2026 trajo una misma pregunta: qué pasa con el Certificado Único de Discapacidad y quiénes tienen que renovarlo este año. La duda no es menor. Del CUD dependen coberturas médicas, transporte gratuito, asignaciones y otros derechos que no pueden quedar atados a confusiones administrativas.

En ese escenario, la transición institucional de la vieja ANDIS hacia la actual Secretaría Nacional de Discapacidad volvió a poner el tema en agenda, aunque con una precisión importante: más que un cambio total del sistema, lo que hoy sigue vigente es una reorganización del organismo y la continuidad de medidas que ya habían sido oficializadas.

El punto central sigue siendo la prórroga automática de los CUD que tenían fecha de actualización o vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Esos certificados, tanto en formato papel como digital, mantienen su validez hasta la misma fecha de 2026.

La medida fue oficializada a fines de 2024 y luego reiterada por el Estado nacional en 2025 para despejar dudas y evitar que las personas pierdan prestaciones por demoras ajenas. En cambio, quienes tenían certificados con vencimiento o actualización en 2022, 2023 o 2024 no quedaron incluidos en esa extensión y debieron regularizar su situación durante 2025.

Para quienes tengan que atravesar la renovación este año, el esquema mantiene una lógica conocida: la evaluación queda en manos de una Junta Evaluadora interdisciplinaria. El trámite exige DNI, documentación médica respaldatoria y formularios específicos según el tipo de discapacidad, que se consultan a través de los canales oficiales del CUD. Además, el Estado aclara que el certificado digital disponible en Mi Argentina tiene la misma validez que la versión física, algo clave para quienes necesitan acreditar su condición en trámites cotidianos. Si la Junta considera que la información presentada no alcanza, puede solicitar estudios complementarios antes de resolver.

Por qué conviene no dejar vencer el CUD

Mantener el CUD al día no es una formalidad. Es la puerta de entrada a una red de derechos concretos. Entre ellos aparecen la cobertura del 100% en prestaciones vinculadas con la discapacidad, como tratamientos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y equipamiento. También habilita el acceso gratuito al transporte público terrestre y a servicios de media y larga distancia, así como la posibilidad de tramitar el Símbolo Internacional de Acceso para libre tránsito y estacionamiento, de acuerdo con la normativa local. A eso se suman asignaciones familiares específicas, exenciones en algunas tasas y otros beneficios asociados.

En otras palabras, 2026 no arranca con una revolución total del CUD, pero sí con un escenario que obliga a mirar con atención la fecha de actualización de cada certificado. La prórroga automática sigue protegiendo a quienes tenían vencimiento en 2025, mientras que el resto debe revisar su situación y preparar la renovación si corresponde. En un sistema que todavía busca descomprimir la demanda y ordenar turnos, la mejor estrategia sigue siendo una sola: chequear la vigencia, reunir la documentación y no esperar al límite para hacer el trámite.