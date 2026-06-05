Así fueron los dos mega recitales del Indio Solari que hicieron historia en Mendoza

La muerte de Carlos Alberto Solari , confirmada este viernes 5 de junio de 2026, generó una ola de recuerdos entre miles de fanáticos del rock argentino. En Mendoza, su figura quedó ligada para siempre a dos recitales multitudinarios que transformaron a San Martín en el epicentro cultural del país y convocaron a personas de todas las edades.

Mucho antes de alejarse definitivamente de los escenarios, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota protagonizó dos de las convocatorias más grandes que se recuerden en la provincia. Los shows realizados en septiembre de 2013 y diciembre de 2014 fueron verdaderas peregrinaciones musicales que movilizaron a fanáticos desde distintos puntos de Argentina y países vecinos.

La primera gran cita ocurrió el 14 de septiembre de 2013 en el Autódromo Ángel Pena de San Martín. La expectativa era enorme y, desde horas antes del recital , los accesos se vieron completamente colapsados por miles de vehículos y personas que buscaban llegar al predio para formar parte de la llamada "misa ricotera".

Una ciudad entera alrededor del Autódromo

Show en San Martín Mendoza Indio Solari YouTube: Indio Solari Oficial

Durante aquella jornada, el Parque Agnesi y las inmediaciones del autódromo se transformaron en una enorme ciudad improvisada. Familias, grupos de amigos y seguidores llegados desde distintos rincones del país acamparon bajo temperaturas muy bajas para esperar la salida de su ídolo.

Las crónicas de la época describieron filas de autos de hasta diez kilómetros sobre el Acceso Este y una movilización estimada en alrededor de 150 mil personas. Incluso hubo quienes viajaron sin entrada con la esperanza de escuchar el recital desde las afueras o conseguir ingresar sobre la hora.

A pesar de la magnitud del evento, los reportes señalaron que el ingreso se desarrolló con normalidad. Se montaron controles, revisiones y operativos de seguridad para ordenar el acceso a un espectáculo que rompió récords de convocatoria en Mendoza.

La noche en que el Indio hizo vibrar a Mendoza

indio solari en mendoza Más de una década después, Mendoza recuerda las dos multitudinarias presentaciones que marcaron la historia del rock local. NA

A las 21.45 comenzó el show y la sorpresa fue inmediata. El Indio apareció junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y abrió la noche con "Luzbelito y las sirenas", desatando una fiesta multitudinaria frente al escenario.

La energía del público fue una de las imágenes más recordadas de aquella presentación. Sin embargo, muchos asistentes señalaron que el sonido no llegaba con la misma calidad a los sectores más alejados debido a la enorme cantidad de personas presentes.

La jornada concluyó sin incidentes de gravedad dentro del predio. Hubo algunas atenciones médicas por cortes, descompensaciones y otras situaciones puntuales, pero el balance general fue positivo para un espectáculo de semejante dimensión.

El regreso de 2014 y otra misa multitudinaria

indio solari en mendoza Las presentaciones de 2013 y 2014 transformaron por completo a San Martín y dejaron una marca en el rock argentino. Archivo MDZ

Un año después, el 13 de diciembre de 2014, Mendoza volvió a convertirse en destino obligado para los seguidores del Indio. Más de 100 mil personas llegaron desde distintos puntos del país, además de Chile y Uruguay, para presenciar una nueva presentación en San Martín.

El recital comenzó a las 21.33 con canciones de "Pajaritos, Bravos Muchachitos", el cuarto disco solista del artista. Como había ocurrido en la visita anterior, la convocatoria reunió a varias generaciones que compartieron la misma pasión por la música y el universo ricotero.

El viento afectó la calidad del sonido en algunos sectores y generó reclamos entre parte del público. Aun así, nada logró opacar una noche que volvió a confirmar la capacidad del Indio Solari para convocar multitudes y generar un fenómeno cultural pocas veces visto en Argentina.

Una huella que sigue viva

indio solari en mendoza Entre pogos, campamentos y caravanas interminables, el Indio Solari protagonizó jornadas que hicieron historia en Mendoza. NA

Las dos presentaciones del Indio Solari en Mendoza trascendieron lo musical. Durante esos fines de semana, San Martín recibió una afluencia de visitantes pocas veces vista, con campamentos, caravanas, puestos de venta y una actividad constante alrededor de los recitales.

Hoy, tras conocerse la muerte del músico que marcó a varias generaciones, aquellos shows vuelven a ocupar un lugar central en la memoria de miles de mendocinos. Fueron dos noches que convirtieron a la provincia en el corazón del rock argentino y que todavía permanecen vivas en el recuerdo de quienes estuvieron allí.