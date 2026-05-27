CUD: cómo sacar pasajes gratis de larga distancia paso a paso
Las personas con CUD pueden gestionar pasajes gratuitos de larga distancia a través del sistema online de la CNRT.
Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o una credencial del Incucai tienen el derecho garantizado por ley a viajar de forma gratuita en colectivos de larga distancia dentro del territorio nacional. El trámite es completamente digital y permite asegurar los asientos sin necesidad de acercarse a una boletería.
A través de la plataforma de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), los usuarios pueden gestionar sus reservas desde cualquier dispositivo de manera rápida y sin costo.
El paso a paso para hacer la reserva en línea
Para iniciar el trámite, se debe ingresar al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT. Una vez dentro de la plataforma, el sistema requerirá completar los siguientes campos en el formulario de ingreso:
Tipo y número de documento: se debe seleccionar "Documento Nacional de Identidad" e ingresar el número del beneficiario.
Selección de credencial: hay que marcar la opción correspondiente según el caso (Credencial CUD, Credencial INCUCAI o Credencial Municipal/Provincial).
Número de credencial: Se debe colocar el código identificatorio que figura en el certificado físico o digital.
Una vez que el sistema valida los datos de identidad y la vigencia del certificado, se abrirá el buscador para seleccionar el origen, el destino, la fecha del viaje y la empresa de transporte disponible.
Datos clave que tenés que saber antes de viajar
El sistema de la CNRT cuenta con ciertas normativas que los usuarios deben tener en cuenta para evitar contratiempos:
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Plazos de emisión: la reserva debe realizarse al menos 48 horas antes de la salida del servicio. Una vez confirmada, la empresa de transporte tiene la obligación de enviar el pasaje emitido al correo electrónico declarado. No es necesario retirarlo en la terminal.
Acompañantes: si el certificado CUD especifica que el titular requiere de un acompañante, el sistema permitirá cargar los datos de una segunda persona para que viaje gratis en el asiento contiguo.
Formato digital válido: a partir de las últimas resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, el CUD digital visualizado a través de la aplicación Mi Argentina tiene exactamente la misma validez legal que el documento en papel.
En caso de que las empresas de transporte no otorguen los pasajes obligatorios o pongan trabas en el sistema, los usuarios pueden asentar la denuncia de forma inmediata llamando a la línea gratuita de atención telefónica de la CNRT (0800-333-0300).