CUD: cómo sacar pasajes gratis de larga distancia paso a paso

Las personas con CUD pueden gestionar pasajes gratuitos de larga distancia a través del sistema online de la CNRT.

Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o una credencial del Incucai tienen el derecho garantizado por ley a viajar de forma gratuita en colectivos de larga distancia dentro del territorio nacional. El trámite es completamente digital y permite asegurar los asientos sin necesidad de acercarse a una boletería.

A través de la plataforma de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), los usuarios pueden gestionar sus reservas desde cualquier dispositivo de manera rápida y sin costo.

El paso a paso para hacer la reserva en línea Para iniciar el trámite, se debe ingresar al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT. Una vez dentro de la plataforma, el sistema requerirá completar los siguientes campos en el formulario de ingreso:

Tipo y número de documento: se debe seleccionar "Documento Nacional de Identidad" e ingresar el número del beneficiario.

Selección de credencial: hay que marcar la opción correspondiente según el caso (Credencial CUD, Credencial INCUCAI o Credencial Municipal/Provincial).

Número de credencial: Se debe colocar el código identificatorio que figura en el certificado físico o digital. Una vez que el sistema valida los datos de identidad y la vigencia del certificado, se abrirá el buscador para seleccionar el origen, el destino, la fecha del viaje y la empresa de transporte disponible.

El CUD ya no será temporal en algunos casos Foto: Archivo MDZ El sistema de la CNRT permite gestionar pasajes gratis desde cualquier dispositivo. Foto: Archivo