Alarma por ébola en Argentina: la SIDE detectó embarcaciones que provenían de zonas en riesgo

La Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) informó que detectó embarcaciones provenientes de zonas de riesgo vinculadas al brote de Ébola en África con destino a la Argentina , situación que derivó en la activación de protocolos preventivos para resguardar la salud pública.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la SIDE indicó que la detección se realizó en coordinación con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación.

“Ante el brote de ébola en África y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina”, señaló el organismo.

“La identificación de estos movimientos permitió adoptar de manera oportuna las medidas necesarias para resguardar la salud de la población”, agregó la SIDE.

Además, el organismo destacó que la situación fue abordada mediante los nuevos mecanismos implementados dentro del Sistema de Inteligencia Nacional. “Gracias al proceso de transformación y profesionalización del sistema, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública”, sostuvo.

Qué es el ébola

El ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas que presentan síntomas. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de letalidad promedio de la enfermedad se ubica entre el 50% y el 60%, dependiendo del brote y del acceso a tratamientos médicos.

Uno de los principales focos de preocupación de las autoridades sanitarias internacionales es la circulación de la cepa Bundibugyo, para la cual actualmente no existen vacunas ni terapias aprobadas de manera específica.