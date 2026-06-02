CUD: quiénes pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad y cómo obtenerlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es clave para acceder a prestaciones y beneficios. Descubre cómo obtenerlo y qué derechos otorga.

El CUD es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y garantiza el acceso a distintos derechos. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a distintos derechos, prestaciones y programas de asistencia. El trámite es gratuito y puede realizarse en todo el país mediante una evaluación a cargo de profesionales especializados.

Qué es el Certificado Único de Discapacidad El CUD es emitido por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza cada caso de acuerdo con criterios establecidos a nivel nacional. Su otorgamiento no depende únicamente de un diagnóstico médico, sino también del impacto que la condición tiene en la vida cotidiana y en la participación social de la persona.

Este certificado constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso a servicios y recursos destinados a promover la autonomía, la inclusión y una mejor calidad de vida.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El CUD es el certificado que permite a las personas con discapacidad acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo. Cuáles son los beneficios del CUD Entre los principales beneficios del Certificado Único de Discapacidad se encuentra la cobertura integral de prestaciones de salud, incluyendo tratamientos, rehabilitación, medicamentos y equipamiento cuando resulte necesario. También permite acceder al transporte público gratuito en los casos previstos por la normativa vigente.