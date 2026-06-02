CUD: quiénes pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad y cómo obtenerlo
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es clave para acceder a prestaciones y beneficios. Descubre cómo obtenerlo y qué derechos otorga.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a distintos derechos, prestaciones y programas de asistencia. El trámite es gratuito y puede realizarse en todo el país mediante una evaluación a cargo de profesionales especializados.
Qué es el Certificado Único de Discapacidad
El CUD es emitido por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza cada caso de acuerdo con criterios establecidos a nivel nacional. Su otorgamiento no depende únicamente de un diagnóstico médico, sino también del impacto que la condición tiene en la vida cotidiana y en la participación social de la persona.
Este certificado constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso a servicios y recursos destinados a promover la autonomía, la inclusión y una mejor calidad de vida.
Cuáles son los beneficios del CUD
Entre los principales beneficios del Certificado Único de Discapacidad se encuentra la cobertura integral de prestaciones de salud, incluyendo tratamientos, rehabilitación, medicamentos y equipamiento cuando resulte necesario. También permite acceder al transporte público gratuito en los casos previstos por la normativa vigente.
Además, puede ser solicitado para gestionar asignaciones, pensiones, programas sociales y otras prestaciones estatales orientadas a garantizar derechos y brindar acompañamiento a las personas con discapacidad.