Amor, tragedias y política: los hechos que marcaron al Indio Solari y a los Redonditos

Los fanáticos del Indio transformaron a los recitales en una celebración. Decenas de miles de personas migrando. El asesinato de un joven que marcó la carrera y la última tragedia.

“Matar a un rati para vengar a Walter y en toda la Argentina comienza el carnaval”. La frase es parte de una canción de La Renga y refiere a uno de los hechos sociales y políticos que atravesaron la carrera de Los Redonditos de Ricota y el Indio Solari. La banda y su líder fueron de los más influyentes en la cultura rockera y popular de Argentina. Por esos sus fanáticos llamaban “misa” a los recitales: más que un concierto, era un ritual que implicaba “la migración” de decenas de miles de personas hacia el lugar donde tocaran.

La referencia a Walter de la canción de La Renga apunta al homicidio de Walter Bulacio, un joven que fue detenido por la policía en el contexto de un recital de Los Redondos en 1991 y que fue asesinado. Walter tenía 17 años y fue uno de los detenidos en una razzia policial realizada antes del recital. Lo bajaron de un colectivo, lo llevaron a una comisaría y lo golpearon salvajemente. Murió algunos días después. Ese homicidio quedó impune y se transformó en un símbolo.

walter bulacio Walter Bulacio, asesinado por la policía. Fue detenido en el marco de una razzia antes de un recital de Los Redonditos.

No fue el único hecho que atravesó a la banda y al Indio. Incluso el último recital masivo del Indio fue el Olavarría, evento en el que murieron dos personas y que, más allá del hecho artístico, puede haber quedado en la historia como el recital más masivo del que se tenga memoria: algunos hablan de casi medio millón de personas. El problema fue que el predio estaba preparado para menos de la mitad de gente. Avalanchas, disturbios, tensiones. El Indio paró el concierto varias veces por los disturbios Javier León (42 años) y Juan Francisco Bulacio (36 años) murieron por asfixia.

Otro de los recitales recordados por la masividad y los problemas de organización fue el de Gualeguaychú, Entre Ríos. El Hipódromo de esa ciudad se convirtió en un lodazal y la planificación comunal fue muy mala: impidieron en ingreso al pueblo del público hasta pocas horas antes de que se inicie.