CUD en abril 2026: todos los beneficios que siguen vigentes y cómo acceder

En Argentina, hay documentos que, más que un papel, funcionan como una puerta. El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es uno de ellos. Para quienes lo tienen —o están en proceso de tramitarlo— no se trata solo de acreditar una condición médica: implica acceder a derechos concretos que siguen vigentes en abril de 2026, sin cambios recientes en su estructura.

El punto de partida es claro. El CUD, respaldado por leyes nacionales, tiene validez en todo el país y se obtiene luego de una evaluación realizada por una junta interdisciplinaria. Ese paso, que puede parecer burocrático, es en realidad el que habilita el acceso a una serie de beneficios que van mucho más allá de lo sanitario.

Uno de los aspectos más relevantes —y también más utilizados— es la cobertura total en salud. No es parcial ni con topes: incluye el 100% de tratamientos, medicamentos, rehabilitación y equipamiento que estén vinculados con la discapacidad certificada. En un contexto donde los costos médicos no paran de subir, este punto se vuelve determinante.

A eso se suma el transporte gratuito en todo el sistema público terrestre. Colectivos y trenes, sin costo. Puede parecer un detalle, pero para muchas personas significa la diferencia entre poder sostener un tratamiento o no.

En paralelo, Anses mantiene activas varias asignaciones específicas. Entre ellas, la asignación por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual y otros beneficios familiares que buscan acompañar económicamente a quienes atraviesan estas situaciones.

Exenciones y facilidades que hacen la diferencia

El impacto del CUD también se siente en el bolsillo por otras vías. Por ejemplo, quienes lo poseen pueden gestionar la exención de peajes y acceder a beneficios impositivos, especialmente en la compra de vehículos adaptados o destinados a su uso.

En el plano local, algunos municipios ofrecen exenciones en tasas o patentes. Eso sí: en estos casos no es automático. Cada jurisdicción tiene su propio mecanismo y hay que hacer el trámite correspondiente.

Otro beneficio que suele pasar más desapercibido, pero es muy valorado, es el Símbolo Internacional de Acceso. Este permite estacionar en espacios habilitados sin importar el vehículo, algo clave en zonas urbanas donde estacionar puede ser un problema diario.

Paso a paso: cómo tramitar el CUD

El proceso para obtener el certificado no cambió en 2026. Todo arranca con la documentación médica: certificados actualizados, estudios y cualquier informe que respalde el diagnóstico.

Con eso en mano, hay que solicitar un turno para la Junta Evaluadora. Ese día, distintos profesionales analizan el caso de manera integral. No es un trámite automático ni inmediato, pero tampoco es inaccesible si se llega con la documentación correcta.

Después de la evaluación, solo queda esperar el resultado. El certificado —o la negativa— se retira en el lugar indicado, presentando el DNI.

Entre los requisitos más habituales se incluyen el certificado médico reciente (con menos de seis meses), estudios complementarios, documento de identidad y, según el caso, comprobantes laborales o de cobertura de salud.

Al final del recorrido, lo que queda claro es que el CUD no es solo un trámite más. En la práctica, funciona como una herramienta que ordena, facilita y, en muchos casos, hace posible el acceso a derechos básicos que de otra manera serían difíciles de sostener.