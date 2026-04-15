Discapacidad: cómo tramitar el CUD digital paso a paso en abril

En abril de 2026, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) avanza en su modalidad digital y permite a miles de personas en Argentina gestionar trámites y acreditar derechos desde el celular o la computadora, sin depender exclusivamente del formato físico. Cómo obtenerlo de manera fácil.

El CUD es el certificado que permite a las personas con discapacidad acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo

El proceso para obtener el CUD comienza de forma online a través de la plataforma oficial del Estado. El primer paso es realizar la “Consulta Personalizada” en Argentina.gob.ar, donde se solicitan datos clave como edad, tipo de discapacidad y lugar de residencia.

Con esa información, el sistema genera un listado de requisitos médicos específicos para cada caso. Una vez reunida la documentación —certificados actualizados y estudios complementarios—, se debe cargar la solicitud para que las juntas evaluadoras asignen un turno.

Aunque gran parte del trámite es digital, la evaluación interdisciplinaria sigue siendo presencial y obligatoria.

Cómo ver el CUD digital y qué validez tiene

Tras la aprobación, el certificado se habilita automáticamente en la app Mi Argentina. Este formato digital incluye un código QR que permite su validación en tiempo real ante organismos públicos, obras sociales y servicios de transporte.

Para visualizarlo en la sección “Mis Documentos”, es necesario:

Ser mayor de 13 años.

Tener la identidad validada en la plataforma.

En el caso de menores, los padres o tutores pueden vincular el certificado a su perfil digital. Además, el formato físico sigue vigente y puede solicitarse en las sedes correspondientes.

Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad

El CUD garantiza el acceso a derechos establecidos por la legislación nacional. Entre los principales beneficios se destacan:

Cobertura médica total en tratamientos, medicamentos y apoyos.

Transporte público gratuito en corta, media y larga distancia.

Acceso a asignaciones familiares y beneficios impositivos.

Derecho a tramitar el Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento prioritario.

Con la digitalización en marcha durante abril de 2026, el CUD se consolida como una herramienta clave para simplificar trámites y asegurar derechos de manera más ágil.