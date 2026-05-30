El tiempo en Mendoza: así estará este domingo 31 de mayo

El pronóstico del tiempo indica que Mendoza cerrará el mes de mayo con una jornada agradable en todo el territorio provincial.

Luego de un sábado agradable, el pronóstico del tiempo indica que Mendoza tendrá este domingo 31 de mayo una jornada estable, con temperaturas agradables y buenas condiciones meteorológicas.

De acuerdo a datos del reporte de Contingencias Climáticas, la temperatura máxima en el llano se ubicará entre los 19°C y los 20°C, mientras que las mínimas más bajas se registrarán en Malargüe y en sectores bajos del Valle de Uco, donde los termómetros marcarán entre 2°C y 3°C durante las primeras horas del día.

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza La jornada comenzará con cielo seminublado en el sur provincial. Con el avance de la mañana, la nubosidad se extenderá hacia el Valle de Uco, aunque sin generar condiciones de inestabilidad ni precipitaciones. Hacia las 18, se espera un nuevo aumento de nubosidad en el sur y el este provincial.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve del sector norte entre las 11 y las 19, principalmente en la zona este y en el sur mendocino. No se esperan ráfagas de consideración.

Ya se siente el otoño en Mendoza Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Mendoza cerrará mayo con buenas condiciones meteorológicas. ALF PONCE MERCADO / MDZ