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Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza y qué cambia a partir del mediodía

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable en Mendoza, con una máxima cercana a los 18ºC.

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Mendoza atraviesa un otoño noble, con temperaturas agradables.

Mendoza atraviesa un otoño noble, con temperaturas agradables.

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El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 27 de mayo una jornada parcialmente nublada y con poco cambio de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 18ºC. De momento no hay alertas del SMN.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

  • Viento: leve circulación de viento norte entre las 11 y las 19 principalmente en la franja Este provincial.
  • Nubosidad: cielo despejado en el llano durante la mañana. Desde el mediodía aumentará la nubosidad en el Valle de Uco y la zona Sur. Luego de las 15, la nubosidad también afectaría las zonas Norte y Este.
  • Alta Montaña: amanece despejado. Desde media mañana aumentará la nubosidad en los sectores Centro y Sur de la cordillera. Luego de las 15 también se prevé nubosidad en la parte Norte.

Pronóstico para los próximos días

El jueves en tanto se mantendrán condiciones similares, e incluso mejores, ya que se espera un leve ascenso de la temperatura y la máxima podría llegar a los 19ºC.

contingencias miércoles
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El viernes permanecerá parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. La máxima alcanzaría los 21ºC.

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