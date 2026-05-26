Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza y qué cambia a partir del mediodía
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable en Mendoza, con una máxima cercana a los 18ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 27 de mayo una jornada parcialmente nublada y con poco cambio de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 18ºC. De momento no hay alertas del SMN.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: leve circulación de viento norte entre las 11 y las 19 principalmente en la franja Este provincial.
- Nubosidad: cielo despejado en el llano durante la mañana. Desde el mediodía aumentará la nubosidad en el Valle de Uco y la zona Sur. Luego de las 15, la nubosidad también afectaría las zonas Norte y Este.
- Alta Montaña: amanece despejado. Desde media mañana aumentará la nubosidad en los sectores Centro y Sur de la cordillera. Luego de las 15 también se prevé nubosidad en la parte Norte.
Pronóstico para los próximos días
El jueves en tanto se mantendrán condiciones similares, e incluso mejores, ya que se espera un leve ascenso de la temperatura y la máxima podría llegar a los 19ºC.
El viernes permanecerá parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. La máxima alcanzaría los 21ºC.