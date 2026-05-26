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En qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este miércoles y cuál es el motivo

Según lo estipulado mediante cronograma, son seis los departamentos de Mendoza en los que el servicio se verá afectado.

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Habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia.

Habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 27 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empres de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael y Malargüe.

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Cortes de luz programados para este miércoles 27/5

Ciudad

  • En calle Sarmiento, entre Cerro de la Gloria e Hilario Cuadros. En calle Hilario Cuadros, entre Próspero Velázquez y Las Verbenas, y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • En calle Salvador Civit, entre Lavalle y Montevideo. En calle Lavalle, entre Aristóbulo del Valle y Paso Hondo; El Algarrobal. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

  • En la intersección de calle Carrodilla con San Martín y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En la Ruta Provincial N°60, entre calles Paraíso y Laureano Nazar, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°31 con calle 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Los Álamos, entre Falucho y Sarmiento, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Sarmiento, hacia el sur de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle La Pichana, entre Gatica y Ruta N°165; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Montecaseros, 9 de Julio, Sarmiento y Los Franceses. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Bombal, La Zorrillana y Rutas Provincial N°165 y Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calle Jensen con Las Vírgenes y adyacencias; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • Entre calles Capdeville, Rufino Ortega, General Villegas y San Martín. De 13.30 a 17.30 h.

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