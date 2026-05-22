A tomar nota: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un sábado agradable en la provincia: qué pasará el domingo y el lunes.

Mientras Mendoza permanece sin alertas meteorológicas vigentes, el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 23 de mayo una jornada con poco cambio de la temperatura, tanto en el llano como en la cordillera. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 17ºC.

Así estará el tiempo este sábado 23/5 en Mendoza Viento: viento leve del norte desde las 12 hasta las 19 en toda la provincia.

viento leve del norte desde las 12 hasta las 19 en toda la provincia. Nubosidad: amanece seminublado en prácticamente toda la provincia. Desde las 17 se prevé despeje en las zonas Norte y Centro. Entre las 21 y las 22 vuelve la seminubosidad generalizada. No se observan precipitaciones.

amanece seminublado en prácticamente toda la provincia. Desde las 17 se prevé despeje en las zonas Norte y Centro. Entre las 21 y las 22 vuelve la seminubosidad generalizada. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: amanece seminublado. Desde las 17 se despeja únicamente en el sector Sur. No se esperan precipitaciones. Pronóstico para los próximos días Para el domingo se anticipa una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura: 6ºC de mínima y 16ºC de máxima. También se anticipan precipitaciones en cordillera.

En tanto que el lunes, que es feriado, se mantendrán condiciones similares, por lo que se podrá disfrutar de la provincia con actividades al aire libre.