Alerta en Los Corralitos por la rotura de un caño de gas

Este sábado vecinos de Los Corralitos denunciaron que personal de Aysam rompió un caño de gas en calle Severo del Castillo , frente al ingreso de un barrio privado. Cabe destacar que la compañía se encuentra realizando tareas por los desbordes cloacales que se producen en la zona.

El hecho se registró frente al barrio privado Quinta Esencia. Minutos antes de las 14 de este sábado, vecinos detectaron la pérdida de gas proveniente de un caño madre. Ante esta situación, la preocupación escaló en cuestión de minutos debido a la peligrosidad que esto implica.

Mediante un video enviado a MDZ, una vecina denunció que "Aysam acaba de romper un caño de gas" y expresó su preocupación por el "severo peligro" que eso implica. "Roto el caño de gas, señores. Acá viven niños", reclama la ciudadana.

Los vecinos de la zona se mostraron preocupados ante el peligro por el escape de gas.

Ante este panorama, se presentó en el lugar personal de la Policía Ambiental de Guaymallén, que constató que efectivamente una retroexcavadora de Aysam que se encontraba trabajando había provocado daños al caño madre que provee gas natural.

caño roto de gas Los Corralitos Personal de la Policía Ambiental de Guaymallén se presentó en el lugar y constató que el caño madre de gas estaba dañado. Gentileza

Tras corroborar el alcance de la rotura, se dio aviso a Ecogas, que trabajó en el lugar para remediar el inconveniente.