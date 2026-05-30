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Edemsa: estas son las zonas donde habrá cortes de luz este domingo

Edemsa dio a conocer cuáles serán las zonas que estarán afectadas a los cortes de luz programados para este domingo 31 de mayo.

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Edemsa anunció dónde habrá cortes de luz este domingo.

Edemsa anunció dónde habrá cortes de luz este domingo.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa anticipó cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, varias zonas de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana: habrá cortes en Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.

Cortes de luz programados para este domingo 31/5

Guaymallén

  • En calle Miguel de Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan G. Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Talcahuano, Cochabamba y Hellen Keller. En calle Hellen Keller, entre Dávila y Cangallo, y zonas aledañas; Villa Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • En la intersección de calle Iriarte con Gelardi y adyacencias. En el barrio Cooperativa Hogar Trabajador; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • En el callejón Escorihuela, hacia el oeste de calle Miguel Silva; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.
Cortes de luz domingo 31 de mayo

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