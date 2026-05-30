Edemsa: estas son las zonas donde habrá cortes de luz este domingo
Edemsa dio a conocer cuáles serán las zonas que estarán afectadas a los cortes de luz programados para este domingo 31 de mayo.
Edemsa anticipó cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, varias zonas de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana: habrá cortes en Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.
Cortes de luz programados para este domingo 31/5
Guaymallén
- En calle Miguel de Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan G. Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Talcahuano, Cochabamba y Hellen Keller. En calle Hellen Keller, entre Dávila y Cangallo, y zonas aledañas; Villa Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la intersección de calle Iriarte con Gelardi y adyacencias. En el barrio Cooperativa Hogar Trabajador; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En el callejón Escorihuela, hacia el oeste de calle Miguel Silva; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.