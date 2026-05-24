Cortes de luz en 2 departamentos de Mendoza para este domingo
Según informó Edemsa, habrá cortes de luz en diferentes zonas de la provincia por trabajos de mantenimiento.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 24 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, dos departamentos de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza y San Carlos.
Cortes de luz programados para este domingo 24/5
Ciudad de Mendoza
En la intersección de calle Coronel Ramírez con Martín Zapata y zonas aledañas; Quinta Sección. De 9.00 a 13.00 hs.
San Carlos
Entre calles Ejército de Los Andes, Tregea I, Curto y Videla Castillo; La Consulta. De 8.30 a 12.30 hs.
La semana completa de cortes programados puede consultarse en la página web de Edemsa.