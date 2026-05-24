Cortes de luz en 2 departamentos de Mendoza para este domingo

Según informó Edemsa, habrá cortes de luz en diferentes zonas de la provincia por trabajos de mantenimiento.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 24 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, dos departamentos de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza y San Carlos.

Cortes de luz programados para este domingo 24/5 Ciudad de Mendoza En la intersección de calle Coronel Ramírez con Martín Zapata y zonas aledañas; Quinta Sección. De 9.00 a 13.00 hs.

San Carlos Entre calles Ejército de Los Andes, Tregea I, Curto y Videla Castillo; La Consulta. De 8.30 a 12.30 hs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2058307088032412108&partner=&hide_thread=false Mantenimiento Programado #Edemsa

Domingo 24 de Mayo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/rNgqdkW9gl — Edemsa (@Edemsa) May 23, 2026