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Cortes de luz en 2 departamentos de Mendoza para este domingo

Según informó Edemsa, habrá cortes de luz en diferentes zonas de la provincia por trabajos de mantenimiento.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 24 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, dos departamentos de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza y San Carlos.

Cortes de luz programados para este domingo 24/5

Ciudad de Mendoza

En la intersección de calle Coronel Ramírez con Martín Zapata y zonas aledañas; Quinta Sección. De 9.00 a 13.00 hs.

San Carlos

Entre calles Ejército de Los Andes, Tregea I, Curto y Videla Castillo; La Consulta. De 8.30 a 12.30 hs.

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La semana completa de cortes programados puede consultarse en la página web de Edemsa.

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