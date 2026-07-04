Las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo
Edemsa anticipó que habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 5 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, este domingo el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos mendocinos: Ciudad, Guaymallén y San Rafael.
Cortes de luz programados para el domingo 5/7
Ciudad
- En la intersección de calle España con Las Heras y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Moreno, Allayme, Cervantes, Pedro Molina y Río Negro. En calle Mitre, entre Pedro Molina y Maestros Mendocinos, y adyacencias; Belgrano. De 8.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Tirasso, Olascoaga, Chiclana y Bartolomé Mitre. De 14.30 a 17.30 h.