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Las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo

Edemsa anticipó que habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo del fin de semana.

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Edemsa anticipó cortes de luz durante el domingo.&nbsp;

Edemsa anticipó cortes de luz durante el domingo. 

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 5 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, este domingo el servicio eléctrico se verá afectado en tres departamentos mendocinos: Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

Cortes de luz programados para el domingo 5/7

Ciudad

  • En la intersección de calle España con Las Heras y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • Entre calles Moreno, Allayme, Cervantes, Pedro Molina y Río Negro. En calle Mitre, entre Pedro Molina y Maestros Mendocinos, y adyacencias; Belgrano. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Tirasso, Olascoaga, Chiclana y Bartolomé Mitre. De 14.30 a 17.30 h.

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