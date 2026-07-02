Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son ocho los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 2 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 2/7
Guaymallén
- En el Hotel Metalúrgico Camping UOM y zonas aledañas; Bermejo. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid, Zapiola y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.
Las Heras
- Entre calles Pascual Segura, 25 de Mayo, Castellanos, Olascoaga, San Luis, Bahía Blanca y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J650 y callejón Funes. En calle Proyectada J489 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J389 y callejón Funes. En calle Proyectada J554 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Perito Moreno, entre Ortega y Podestá. En calle La Palmera, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Filipini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria. En barrios Schoenstatt y Las Acequias; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ruta Provincial N°93 (o Carril Vista Flores) y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40 Vieja (o Ruta Provincial N°101), hacia el sur de calle Los Paramillos. En la escuela 1-460 “Libertad” y áreas adyacentes; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calle Rodolfo Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Avecilla, La Correina, Gaviola y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Bombal, entre Izuel y Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles San Martín, Carlos Gardel, Antártida Argentina y Pío Ara; Villa 25 de Mayo. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Severo Ríos y Quiroga, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Gutiérrez, entre La Bodega y Estación Balloffet; Rama Caída. De 12.30 a 16.30 h.