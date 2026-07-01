La DGE confirmó que este jueves también se suspenden las clases: en qué zonas de Mendoza

La medida alcanza al turno mañana en escuelas de todos los niveles por nevadas, lluvias, viento, bajas temperaturas e intransitabilidad.

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de las clases presenciales en distintas zonas de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este jueves 2 de julio quedaron suspendidas las clases presenciales del turno mañana en distintos departamentos de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas adversas. La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil por las nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos.

La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades de los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Malargüe, además de las localidades de Cacheuta y Potrerillos, en Luján de Cuyo; Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca, en Las Heras; y las zonas de montaña de Tupungato y Tunuyán.

Jueves 2 de julio - Turno Mañana



Debido a condiciones meteorológicas extremas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



San Rafael, Malargüe

Zona Este

Alta montaña

Zonas altas de Tupungato y Tunuyán



: https://t.co/soJsJ1NTSj pic.twitter.com/Qi58ehXgU5 — DGE Mendoza (@MzaDGE) July 2, 2026 La modalidad virtual reemplazará las clases presenciales Desde la DGE precisaron que, en las zonas afectadas, la actividad escolar continuará de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las dificultades para el traslado hacia las instituciones.

El organismo educativo explicó que la suspensión responde a un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de transitabilidad en las distintas regiones de la provincia. Las bajas temperaturas, las nevadas y las precipitaciones registradas durante las últimas horas motivaron la decisión para preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente.

Las autoridades recomendaron a las comunidades educativas mantenerse informadas a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones durante la jornada, en función de la evolución del tiempo y del estado de los caminos.